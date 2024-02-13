Финский психолог отметил, что эти три простых шага изменят жизнь в лучшую сторону.

Финский исследователь психологии Фрэнк Мартела рассказал о трех основных принципах, которые способствуют счастью.

Мартела пояснил, почему они так важны и как включить их в повседневную жизнь, пишет CNBC.

Сильное чувство общности и родства;

Делать добрые дела для других людей;

Найти для себя ясную цель.

"Наличие людей, которые заботятся о вас и о которых вы заботитесь, делает людей счастливыми", - сказал Мартела. Исследования показывают, что люди могут найти счастье, проводя время с друзьями или родніми.

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Что касается добрых дел для других людей, исследование, проведенное Университетом штата Огайо в 2023 году среди 122 человек с тревогой, депрессией и стрессом, показало, что добрые дела по отношению к другим дают им большее чувство удовлетворения жизнью и счастья. Это могут быть небольшие действия, например, сказать кому-то, что он сегодня отлично выглядит, или более крупные, например, помощь коллеге в проекте или покупка подарка для любимого человека.

Найти "цель" может быть самым трудным из трех. Если вы не уверены в этом, составьте список того, что делает вас счастливым в жизни. Например, по словам Монтелы, сильная целеустремленность также помогает легче переносить плохие условия. "На самом деле, сосредоточение внимания на изменении плохих условий является одним из очевидных источников цели, которая может воодушевить человека и помочь найти смысл в его нынешней ситуации", - объяснил психолог.

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