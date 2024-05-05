Эффект снижения стресса от пребывания на природе проявляется всего за 10 минут.

Секрет борьбы со стрессом может заключаться в простом выходе на улицу.

"Прогулка на свежем воздухе приносит столько удивительных преимуществ. Научно подтверждено, что пребывание на природе, даже если мы каждый день просто сидим под деревом, снижает стресс, что, в свою очередь, может снизить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и гормоны стресса, такие как кортизол", - сказала педиатр Ванесса Слотс, пишет New York Post.

Проведение времени на природе не только помогает снизить стресс и облегчить депрессию, но также может улучшить память и помочь людям, страдающим от синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.

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Проведение времени на природе повышает выработку гормонов хорошего самочувствия дофамина и эндорфинов, рассказала Канди Винс, исследователь из Пенсильванского университета, специализирующийся на изучении стресса, устойчивости и выгорания.

Эндорфины - это химические вещества, выделяемые организмом в ответ на боль или стресс, а также во время приятных занятий, таких как времяпрепровождение на природе, физические упражнения, секс, смех, медитация и употребление шоколада.

Эффект снижения стресса от пребывания на природе проявляется всего за 10 минут, объяснила Винс.

"Появляется все больше свидетельств, полученных от десятков исследователей, что природа приносит пользу как физическому, так и психологическому благополучию человека", - рассказала американскому изданию Лиза Нисбет, психолог из Трентского университета в Онтарио.

"Вы можете поднять себе настроение, просто гуляя на природе, даже на городской природе. А ощущение связи с миром природы способствует счастью, даже если вы физически не погружены в природу", - добавила она.

Другие новости о стрессе

Исследователи изучили генетическую информацию более миллиона человек и выявили 43 гена, которые могут провоцировать развитие посттравматического стрессового расстройства. В период ПТСР у человека появляются навязчивые мысли, изменения настроения и другие симптомы. Оно возникает только у 6% людей, переживших травмирующие события, и специалисты долго не знали, как и почему возникает это расстройство.

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