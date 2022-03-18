Потребность во сне настолько важна, что она перевесит даже потребность в пище.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницкая рассказала, как помочь себе уснуть в условиях войны.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Психологическая поддержка".

Если вы в хотя бы условно безопасном месте для налаживания режима сна, можно использовать такие способы:

Попробуйте ложиться и вставать в одно и то же время, даже если не спится. Стоит выбрать время, когда чувствуете наибольшую сонливость. Помните, что первые 3 часа сна позволяют организму восстановиться на 70%.

Старайтесь засыпать до полуночи для максимальной выработки мелатонина

Не читайте новости минимум за пол часа до сна

Если есть потребность следить за сигналами воздушной тревоги - лучше устанавливать дежурство между собой, так чтобы у других была возможность хотя бы 3 часов сна без перерывов

20 минут сна в течение дня также могут значительно улучшить самочувствие и восстановить силы

Применяйте дыхательные техники: прислушивайтесь к собственному дыханию, попробуйте вдыхать и задерживать дыхание, медленно выдыхать

Перед сном применять минискрининг телесных ощущений: внимательно прислушиваться к собственному дыханию, сосредоточиться на ощущениях в пальцах рук, постепенно поднимая внутренний взгляд внимания выше до локтей, плеч... Так же "просканируйте" внутренним взглядом остальную часть тела.

Если не удается заснуть, попробуйте встать и заняться теми делами, которые обычно приносят успокоение: чтение книжки, вязание..., но не просмотр новостей. Как только появится малейшее желание заснуть, идите в постель.

Небольшие физические нагрузки в течение дня и хотя бы минимальное пребывание на свежем воздухе между воздушными тревогами увеличат вероятность своевременного засыпания.

Восстановите, насколько это возможно, довоенный график жизни. Рутинные дела позволяют отвлечься от стресса и сохранять привычный ритм жизни.

Психотерапевт отмечает, что потребность во сне настолько важна, что она перевесит даже потребность в еде. Сон перезагружает системы организма, позволяет чувствовать себя бодрым и быть продуктивным. Нормальный сон регулируется нейромедиаторами: мелатонином и серотонином, призванными помогать справляться со стрессами.

В то же время бессонница - состояние, когда возникают сложности засыпания или поддержания длительного сна, длящиеся от нескольких дней. В состоянии стресса высокий уровень адреналина приводит к тому, что даже во время сна организм не отдыхает, а продолжает активно работать. От этого человек просыпается еще более уставшим. Возникает "замкнутый круг": стресс вызывает бессонницу, а бессонница усиливает стресс.

Длительный стресс, высокий уровень тревоги, трагические события могут вызвать хроническую бессонницу. Ситуация осложняется употреблением кофе, чая, напитков с кофеином, никотином, алкоголем.

Самыми распространенными являются следующие признаки бессонницы:

человек тяжело засыпает, даже если чувствует сильную усталость в течение дня;

просыпается по нескольку раз за ночь, невозможность спать ночью, чувствует усталость после пробуждения;

трудности с концентрацией внимания, ощущение сонливости днем.

из-за недосыпания возникают усталость, соматические заболевания, могут возникать галлюцинации.

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