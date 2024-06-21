Высокая температура тела может привести к повреждению мозга и других жизненно важных органов.

Изменение климата привело к тому, что волны тепла по всему миру стали более частыми и интенсивными.

Исследователи влияния глобального потепления на погоду, сказали, что каждая волна тепла сегодня несет в себе отпечатки климатического кризиса, пишет CNN. Ученые отметили, что, например, в США жара убивает больше людей, чем любое другое стихийное бедствие и ситуация будет только ухудшаться.

Вот что происходит с телом в сильную жару, чего нужно остерегаться и как оставаться в безопасности

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Тело привыкло к определенному диапазону температур, обычно это 36.11°C. По словам доктора Джудит Линден, исполнительного заместителя заведующего отделением неотложной медицинской помощи Бостонского медицинского центра, когда мозг ощущает изменение – ниже или выше этого – он пытается помочь телу остыть.

"Существует множество различных способов, которыми (мозг) пытается охладить тело. Один из способов, самый распространенный, о котором мы знаем - это потеть. Поры открываются, тело потеет, пот испаряется, что охлаждает тело", - отметила Линден.

Второй способ охлаждения тела - это расширение сосудов и увеличение частоты сердечных сокращений, что помогает доставлять тепло и кровь к поверхности тела и высвобождать избыточное тепло.

Когда вы подвергаетесь воздействию высоких температур, организму становится труднее успевать охлаждаться. А если в вашей среде жарко и влажно, пот испаряется не так легко, что, по данным клиники Майо, еще больше повышает температуру тела.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), высокая температура тела может привести к повреждению мозга и других жизненно важных органов. Они также могут привести к нескольким заболеваниям, связанным с жарой.

Виды заболеваний, связанных с жарой

По словам Линден, наиболее распространены легкие заболевания, в том числе тепловые судороги. Они могут развиться у людей, которые много потеют, в том числе во время физических упражнений. По данным CDC, чрезмерное потоотделение расходует всю соль и влагу организма и может привести к мышечным болям или спазмам, обычно в животе, руках или ногах.

Также может развиться тепловая сыпь. Это раздражение кожи, вызванное чрезмерным потоотделением в жаркую и влажную погоду, чаще всего встречается у детей. Обычно это скопление красных прыщей или волдырей, локализующееся в таких местах, как шея, верхняя часть груди или складки на локтях.

Когда тело начинает превосходить свои возможности по охлаждению, может развиться так называемое тепловое истощение. "В этом случае вы увидите чрезмерное потоотделение, потому что тело попытается выдержать это дополнительное тепло. Может возникнуть головокружение, тошнота, головные боли, кожа часто выглядит бледной и липкой, а пульс учащенный", - рассказала Линден. "Это последняя попытка организма охладиться, прежде чем оно действительно достигнет точки невозврата", - отметила специалист.

Тепловой удар является наиболее серьезным заболеванием, связанным с жарой, и, если его не лечить, может привести к смерти. По словам Линден, отличительными чертами теплового удара также являются растерянность и возбуждение. В этом случае немедленно нужно вызвать скорую помощь.

Кто подвергается наибольшему риску

Пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также дети подвергаются более высокому риску тяжелых заболеваний, связанных с жарой.

Дело в том, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями могут не ощущать и не реагировать на изменения температуры и могут принимать лекарства, которые ухудшают тепловые эффекты.

По ее словам, дети, спортсмены и домашние животные также подвергаются более высокому риску. Она предупредила, что в жаркую погоду ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в машинах.

Как оставаться в безопасности

Когда наблюдается сильная жара, вы можете сделать несколько вещей, чтобы обезопасить себя и других.

Во-первых, следите за симптомами теплового истощения или других заболеваний. "Если кто-то начинает чувствовать головокружение, тошноту или головную боль, самое время действовать немедленно. Это означает, что нужно вывести их из жары в прохладную среду", - сказала она.

Обливание водой человека, испытывающего эти симптомы, и введение жидкости может помочь ему охладиться. Если кто-то начинает терять сознание или у него тошнота или рвота, вызывайте скорую.

"Если вы увидите кого-то в каком-либо замешательстве, это немедленный красный флаг", - подчеркнула Линден.

По ее словам, когда на улице жарко, старайтесь избегать активного отдыха, особенно с 11:00 до 15:00. Если вам нужно выйти на улицу, наденьте светлую одежду, прикройте голову и пейте много жидкости.

"Если вы почувствуете головокружение, потливость, учащенный пульс, немедленно уходите с жары", - рекомендовала Линден.

Когда вы дома, вентиляторы могут помочь, но не полагайтесь на них как на единственный способ охладиться – хотя это может быть более комфортно, они не помогут предотвратить заболевания, связанные с жарой.

Другие новости о жаре

Лето только началось, а на некоторых популярных туристических направлениях отдых туристов уже оказывается под угрозой из-за адской жары. Так, в Греции уже начали закрывать популярные туристические достопримечательности, например, знаменитый "Акрополь" в Афинах.

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