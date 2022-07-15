Читайте на УНИАН, как можно снять зубную боль с помощью народных средств.

Зубная боль очень тяжело переносится и считается одной из наиболее мучительных. Когда болят зубы, то ни о чем другом думать невозможно - хочется лишь поскорее снять эту боль.

Однако важно помнить, что болезненные ощущения в зубе всегда сигнализируют о болезни. Поэтому снимать боль нужно перед походом к стоматологу, а не вместо него. Если затянуть с визитом к врачу, то можно потерять зуб навсегда.

Холод

Приложите к больному месту кусочек льда или прополощите рот холодной водой. Холод весьма эффективно борется с зубной болью. А вот горячее при боли в зубе есть и пить нельзя - иначе станет хуже.

Соленый раствор

Для снятия зубной боли рекомендуется прополоскать рот солевым раствором. В стакане теплой воды растворите чайную ложку соли без горки. Если боль очень сильная, для усиления эффекта добавьте немного пищевой соды и пару капель йода.

Чеснок

Не очень приятный, но эффективный метод против зубной боли - это свежий чеснок. Измельчите зубчик чеснока и приложите к больному месту, либо разжуйте больным зубом небольшой кусок чеснока. Если чеснок слишком острый для вас, пожуйте его с куском черного хлеба.

Гвоздика

Необычный способ снятия боли в зубе - с помощью приправы гвоздики. Положите несколько бутонов на язык или приложите к больному месту. При сильной боли можно измельчить гвоздику в ступе и добавить несколько капель растительного масла. Эту смесь прикладывают к больному месту.

Эфирные масла

Нанесите на вату несколько капель любого эфирного масла, например, сосны, чайного дерева, эвкалипта или гвоздики. Приложите вату с маслом к больному месту и держите несколько минут.

Отвар лекарственных трав

Приготовьте отвар из лекарственных растений с противовоспалительными свойствами, чтобы снять зубную боль. К ним относятся дубовая кора, шалфей, зверобой, тысячелистник, хвощ.

Вас также могут заинтересовать новости: