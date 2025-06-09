Именно постоянная активность, а не интенсивные короткие рывки, может поддерживать стабильное состояние сердечно-сосудистой системы.

Многие люди страдают от высокого кровяного давления, и с возрастом это состояние ухудшается. Как пишет Earth.com, в недавнем исследовании ученые определили простую, но эффективную стратегию для поддержания оптимального уровня давления, она включает в себя четкую норму еженедельной активности.

Суть исследования

В исследовании, опубликованном в Американском журнале профилактической медицины, приняли участие более 5100 взрослых из четырех городов США. Исследователи проводили регулярные физические измерения и отслеживали режимы упражнений каждого человека в течение трех десятилетий, чтобы увидеть, как постоянная физическая активность влияет на артериальное давление в дальнейшей жизни.

В результате оказалось, что на каждом этапе участники, которые регистрировали больше часов физических усилий, имели лучшие показатели кровообращения.

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"При этом те, кто занимался пятью часами умеренных упражнений в неделю, увидели значительное снижение угрозы высокого артериального давления", - отмечается в статье.

Тактим образом, умеренные упражнения помогают организму регулировать кровеносные сосуды и гормоны, связанные со стрессом. При этом результаты показывают, что именно постоянная активность, а не интенсивные короткие рывки, может поддерживать стабильное состояние сердечно-сосудистой системы.

Пять часов в неделю - не просто случайное число

Это согласуется с результатами других масштабных обзоров, показывающих, что большее количество умеренной аэробной активности (например, быстрая ходьба или езда на велосипеде) может привести к еще большему снижению систолического артериального давления, особенно у людей из группы риска.

Обзор исследователей подтвердил эту тенденцию в 435 клинических испытаниях.

Их результаты показали, что регулярные упражнения снижают систолическое артериальное давление в среднем на 3,5 мм рт. ст. у здоровых взрослых и на 5,5 мм рт. ст. у людей с заболеваниями, связанными с образом жизни, включая гипертонию.

Согласно рекомендациям по охране здоровья, взрослым рекомендуется заниматься умеренными физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, хотя это исследование показывает, что выход за рамки этого порога дает явные преимущества.

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