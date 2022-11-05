В Минздраве рассказали, как кипятить воду, чтобы уничтожить в ней все патогены и сделать безопасной для употребления.

В случае проблем со снабжением важно иметь запас технической и питьевой воды. При отсутствии последней - можно обеззаразить имеющуюся воду для питья и приготовления пищи.

В Минздраве рекомендовали сделать запас воды в закрытых емкостях для всех членов семьи. При необходимости ее можно набрать в бюветах, колодцах или пунктах розлива.

Главные правила кипячения и хранения воды:

процесс должен занимать не менее 10 минут. Когда вода немного настоится, нужно убрать осадок

чем дольше вода кипит, тем меньше патогенов в ней останется

кипяченую воду можно хранить в закрытой таре

в случае возможности дополнительно очистите воду с помощью фильтра.

Война в Украине

С начала войны российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру. Это часто приводит к отключению водо - и электроснабжения.

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В частности, в почти полностью уничтоженном Мариуполе не будет качественной питьевой воды и полноценной подачи электроэнергии, поскольку инфраструктура в городе на 90% разрушена российскими оккупантами.

Прифронтовой Николаев также постоянно подвергается атакам со стороны российских оккупантов. Город уже несколько месяцев живет без питьевой воды. Кроме того, из-за обстрелов там периодически исчезает электроэнергия.

За один из последних массированных ударов по Украине 80% жителей Киева остались без водоснабжения.

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