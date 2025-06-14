Соль для ванны может оказывать разное влияние на организм человека.

Соль для ванны уже давно является очень популярным продуктом, однако не все знают, действительно ли она полезна и чем.

Мы узнали у дерматолога и онколога, врача высшей категории Оксаны Клименко, что стоит знать об этом средстве.

Для чего соль для ванны

По словам врача, морская соль для ванны самая популярная. Ее можно купить в большинстве магазинов, она доступна по цене и имеет очень классный состав.

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"Она содержит магний, кальций, калий, цинк. Есть разновидности морской соли - соль Мертвого моря. Эта соль очень минерализована и более эффективна при таких заболеваниях, как псориаз, ревматизм. Но этой солью стоит пользоваться только по показаниям врача. Существует также английская соль, в ее состав входит сульфат магния. Я думаю, что именно эта соль сейчас нужна всем украинцам, потому что она обладает выраженным расслабляющим эффектом, снимает спазмы и стрессы", - отметила Оксана Клименко.

Она добавила, что есть еще гималайская соль. Ее основное назначение - кулинарное, но она тоже содержит много минералов и помогает при усталости, стрессе, увлажняет кожу.

Кроме того, говорит врач, есть еще одна разновидность соли - магниевая. Такая соль тоже будет идеальна для украинцев, потому что помогает при бессоннице, тревожности. Она способствует восстановлению в организме магниевого баланса. Следует отметить, что магний обладает успокаивающим действием.

"Учитывая то, в какое время мы живем, особенно актуальным является то, что ванна с солью является эффективным средством для расслабления и снятия напряжения. Благодаря ваннам расслабляется нервная система и мышцы. Также ванны положительно влияют на кожу, в частности, увлажняют ее и улучшают кровообращение. Морская соль может быть ароматизирована природными или искусственными компонентами", - рассказала дерматолог.

Как использовать соль для ванны с пеной и на что обратить внимание

По словам Клименко, ванны с солью и пеной на самом деле можно принимать, но нужно учитывать определенные нюансы, чтобы такие процедуры были полезными, а не нанесли вам какой-либо вред.

Она объяснила, что не все пены совместимы с солью, на это нужно обращать внимание при выборе средства. Необходимо внимательно читать состав и рекомендации по применению. Кроме того, не стоит брать средства, в которых есть поверхностно-активные вещества (ПАВ) или другие искусственные вещества, к примеру, ароматизаторы или красители. После таких ванн могут возникать раздражения кожи, аллергические реакции. Особенно внимательно выбирать средства для ванн следует людям старшего возраста, поскольку у них кожа более сухая и более уязвима к различным внешним факторам.

Если человек отдельно купил соль для ванны и пену, которые совместимы, то в воде сначала нужно растворить соль, а только потом добавлять пену,

- советует специалист.

Мы узнали у Оксаны Клименко, как выбирать соль для ванны с лавандой или другими ароматами правильно.

Как рассказала врач, лучше выбирать соль для ванны с натуральными эфирными маслами. Ароматическая соль для ванны, в состав которой входят натуральные вещества, безопасна для организма здорового человека.

Она предупреждает, что ванны с солью, содержащей эфирные масла, нельзя принимать пациентам с инфекционными кожными заболеваниями, с повреждениями кожи, с бронхиальной астмой, людям с аллергией.

Здоровым людям перед приемом такой ванны стоит сделать небольшой тест - растворить соль в воде и нанести раствор на запястье на 10-15 минут. Если не будет покраснения, зуда и место не будет жечь, то человеку можно принимать ванну с такой солью.

Морская соль для ванны - как использовать

Некоторые люди используют обычную, поваренную соль вместо морской. Оксана Клименко отметила, что ее лучше использовать для приготовления блюд. Однако, если сильно хочется принять ванну, а другой соли нет, то можно иногда использовать и такую.

"Большого вреда от такой ванны не будет, но и значительной пользы человек также не получит. Возможен расслабляющий психологический эффект от такой ванны, а также немного может подсушиться кожа, потому что именно так действует на кожу поваренная соль. Кожа не получит пользы от поваренной соли, поскольку там из минералов есть только чистый хлорид натрия. Стоит обратить внимание, что в ванну можно добавлять чистую поваренную соль - то есть не фторированную и не йодированную. Соль с примесями может спровоцировать раздражение кожи или аллергические реакции", - подчеркнула врач.

По ее словам, лучшим выбором в этом случае будет обычная морская соль, поскольку в ней содержится много микроэлементов, в частности, магний. За счет наличия минералов такая соль может иметь мощный противовоспалительный и успокаивающий эффект, поможет снять усталость, немного снимает стресс.

Во время приема ванны микроэлементы всасываются в кожу. Кроме того, полезные вещества из соли испаряются, и мы их вдыхаем.

Также Оксана Клименко посоветовала, как правильно принимать ванну с солью. Так, не стоит проводить в воде дольше 20-25 минут. Если принимать ванны дольше, кожа не будет увлажняться, а наоборот начнет терять влагу. После приема ванн с солью обязательно нужно обмыть тело чистой водой и нанести увлажняющий крем.

По словам врача, не стоит насыпать в ванну более 1,5 стакана соли на одну ванну (то есть от 150 до 200 литров воды). Именно столько соли стоит использовать для приготовления ванны как из специальной соли, так и из поваренной. Больше соли использовать не стоит, так как из-за этого могут быть побочные эффекты:

пересушивание кожи.

зуд.

раздражение.

Еще Клименко рекомендует соблюдать температурный режим - оптимально, чтобы температура ванны с солью была до 38 градусов. Соль для ванны с эфирными маслами стимулирует кровообращение, как и горячая вода, поэтому, если температура ванны будет выше 38 градусов, организм столкнется с еще одним раздражителем, поэтому вода не должна быть горячей.

"Перед тем, как делать ванну с солью, обратите внимание на то, нет ли на теле каких-либо царапин. Если царапины есть, то в результате приема ванны с солью может быть сильное раздражение. Если у людей есть возможность принимать ванны с солью и нет противопоказаний, то их можно делать и через день. Главное - соблюдать рекомендации о том, как их правильно делать", - подытожила специалист.

Зная, зачем соль для ванны и как ее правильно принимать, можно получить максимальную пользу от такого расслабляющего времяпровождения.

справка Оксана Клименко Дерматолог-онколог Оксана Клименко в 1999 году окончила киевский Национальный медицинский университет имени А. Богомольца. Дерматолог-онколог, врач высшей категории, имеет около 25 лет стажа. Занимается лечением заболеваний кожи и удалением новообразований.

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