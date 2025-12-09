Медик говорит, что важно избегать покупки рыбы на стихийных рынках или в местах, где не соблюдаются санитарные нормы.

Чтобы рыба была безопасной для употребления, важно правильно ее выбирать, оценивая внешний вид, запах и условия продажи. В комментарии для УНИАН врач Центра контроля и профилактики болезней Андрей Косинов объяснил, на что обращать внимание при покупке, как правильно хранить и готовить рыбу, и почему даже живой на прилавке лосось не всегда гарантирует безопасность.

Как определить свежесть рыбы по внешним признакам

По словам врача, прежде всего, нужно правильно выбирать рыбу. Главное при этом - обращать внимание на признаки свежести, оценивая внешний вид продукта.

"Главное - уделить внимание прозрачным глазам рыбы, чтобы они были округлыми, яркими. Также надо обратить внимание на естественный запах, который должен быть в рыбе: морской или речной, естественный, но не должно быть никаких неприятных аммиачных или тухлых ноток", - отметил врач.

Важно, говорит он, избегать покупки рыбы на стихийных рынках или в местах, где не соблюдаются санитарные нормы. На таких рынках рыба часто неизвестно сколько времени лежит на открытом воздухе без льда, что может негативно повлиять на качество продукта и привести к отравлению.

"Еще один важный момент: если покупатель планирует долго транспортировать рыбу без холодильника, лучше пользоваться специальными сумками-холодильниками, которые поддерживают низкую температуру и сохраняют продукт свежим. Дома рыбу следует класть на нижнюю полку холодильника, отдельно от других продуктов. Сколько ее можно держать в холодильнике? Ну, не более суток. Максимум полтора", - говорит Андрей Косинов.

Какого цвета должны быть жабры у свежей рыбы

По словам врача, они должны быть красного или розового цвета и плотно прилегать к телу.

"Главным ориентиром остается запах - он должен быть свежим, без аммиачных или неприятных ноток", - отметил врач.

Он также добавил, что цвет жабр может отличаться в зависимости от вида рыбы и внешних факторов, поэтому иногда здоровая рыба может выглядеть необычно, и для окончательного вывода лучше обращаться к специалистам.

"Лучше в этом случае не покупать то, что у вас вызывает внутреннее подозрение. Лучше не съесть, чем потом лечиться", - подытожил медик.

Как следует разморозить рыбу, если она была куплена замороженной

Косинов говорит, что ни в коем случае не следует размораживать рыбу при комнатной температуре - лучше делать это в холодильнике.

"Если же готовить рыбу сразу, можно ускорить процесс, используя холодную воду или микроволновую печь. После приготовления обязательно тщательно мойте всю использованную посуду и держите ее отдельно от посуды для мяса или других продуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения", - отметил он.

Врач также подчеркнул, что важно готовить рыбу при достаточно высокой температуре - примерно 70 °C внутри продукта. Большие куски рыбы, по его словам, следует запекать не менее 15-20 минут, а при варке - после закипания также 15-20 минут. Стоит помнить, что даже здоровая на вид рыба может содержать токсины, поэтому правильная термическая обработка - обязательна, говорит врач.

"Если есть подозрения относительно качества рыбы, ее можно доставить в наш центр для лабораторного исследования. Там проводят токсикологический и паразитологический анализ, который позволяет выявить бактерии, токсины и другие потенциально опасные элементы. Такой контроль доступен каждому, кто обратится в нашу лабораторию", - отметил медик.

Могут ли токсины и различные поражения быть даже в живой рыбе, которая поступает в продажу

Медик говорит, что да, и риски зависят от происхождения рыбы.

"На рыбных фермах иногда используют химические добавки для предотвращения распространения инфекций, и важно, чтобы их количество не превышало допустимые нормы - это можно определить только лабораторно. Также рыба может содержать бактерии, например сальмонеллу, которая возникает при нарушении холодовой цепи или неправильной транспортировке. Поэтому нужно обращать внимание на условия выращивания и документы продавца, санитарные сертификаты и происхождение продукта", - объясняет Андрей Косинов.

Существует ли риск поражения ботулизмом при употреблении некачественной рыбы

Врач отмечает, что риски есть, потому что ботулизм - очень серьезное заболевание.

"Он может возникнуть при употреблении неправильно приготовленной рыбы, особенно вяленой, соленой или копченой. Относительно первых симптомов: если человек поел рыбу и через некоторое время - от часа до нескольких часов, в зависимости от количества токсина - начинает чувствовать плохое самочувствие, появляется рвота, повышается температура, следует немедленно обращаться в инфекционное отделение. Тем временем можно принять сорбент, еще по дороге в больницу, чтобы облегчить состояние. Впрочем, не стоит ждать, что "станет лучше" самостоятельно", - отметил медик.

Косинов также обратил внимание на то, что необходимо собрать остатки такой рыбы для лабораторного исследования.

Действительно ли живая рыба на прилавке гарантирует ее свежесть и безопасность для потребления

По словам Андрея Косинова, если выбирать между живой рыбой и уже потрошеной, лучшим вариантом будет живая рыба, но при условии, что место продажи надежное. В крупных сетевых магазинах со специальными рыбными отделами рыба хранится правильно, и ее могут потрошить сразу при вас. Это удобно и безопаснее, чем покупать уже потрошенную рыбу, которая долго лежала на прилавке и могла потерять свежесть.

"Что касается готовой рыбы, определить свежесть сложно: ориентироваться можно на запах и вкус, но специи и кулинарная обработка часто скрывают признаки несвежести. Поэтому надежнее всего покупать рыбу в проверенных заведениях с надежными поставщиками и соблюдением холодовой цепи", - отметил он.

Медик подчеркнул, что любой человек может принести рыбу на лабораторный анализ в случае сомнений или подозрения на инфекцию. Однако обычно такие случаи редки и связаны с конкретными инцидентами, а не массовым явлением.

