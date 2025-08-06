Основные регионы, где зафиксировано распространение этого вируса, это Южная Америка, Африка и Китай.

Вспышки вируса Чикунгунья побудили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустить предупреждения для путешественников о "повышенном риске" заражения болезнью, передающейся через укусы комаров, в Китае и ряде других стран.

По данным на текущий год, зарегистрировано около 240 000 случаев Чикунгуньи в странах Центральной и Южной Америки, Африки, Индийского океана и Азии, пишет Axios. Власти провинции Гуандун (Южный Китай) подтвердили не менее 7 000 случаев с июня.

Каковы симптомы вируса чикунгунья

Эта болезненная вирусная инфекция передаётся людям через укусы инфицированных самок комаров, которые также могут распространять вирусы денге и зика, по данным Всемирной организации здравоохранения.

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Согласно CDC:

Основные симптомы : лихорадка и боли в суставах.

: лихорадка и боли в суставах. Дополнительные симптомы: головная боль, мышечные боли, отёки суставов, кожная сыпь.

CDC выпустил предупреждение уровня 2 — "усиленные меры предосторожности" — для следующих регионов, где зафиксированы вспышки вируса, включая Боливию (Южная Америка), Провинцию Гуандун (Китай) и регионы Индийского океана (Мадагаскар, Маврикий, Майотта, Реюньон, Сомали, Шри-Ланка).

Также отмечается повышенный риск заражения для путешественников из США в следующие страны: Бразилия, Колумбия, Индия, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Таиланд.

Есть ли в Китае лихорадка чикунгунья

Большинство случаев зафиксировано в городе Фошань (провинция Гуандун, население — около 7,8 млн). Первый случай в финансовом центре Гонконга был зарегистрирован совсем недавно. В ответ власти запустили "патриотическую кампанию за здоровье".

На входе в здания людей опрыскивают репеллентом от комаров, санитарные инспекторы требуют у жителей убрать стоячую воду. За отказ выполнять требования возможна уголовная ответственность за "препятствие предотвращению инфекционных заболеваний"

В некоторых домах округа Гуйчэн отключили электричество, а также используются дроны для поиска источников размножения комаров. Выпущены тысячи рыб, поедающих личинки комаров, и так называемых "слоновых комаров-каннибалов", которые истребляют переносчиков вируса.

Какие меры предосторожности следует соблюдать при лихорадке чикунгунья:

использовать репелленты от насекомых;

носить одежду с длинными рукавами и брюки;

проживать в помещениях с кондиционерами или москитными сетками на окнах и дверях;

также рекомендуется вакцинация для тех, кто направляется в районы с активной вспышкой вируса чикунгунья.

Ранее УНИАН сообщал, что недавно в Австралии мужчина умер от "чрезвычайно редкого" вируса.

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