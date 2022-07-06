Одна из функций бранных слов – быстрое реагирование сильных, интенсивных негативных чувств.

Психолог Юлия Ворман дала практические советы, как избежать употребления бранных слов, но при этом давать выход эмоциям.

Об этом говорится в телеграм-канале "Психологическая поддержка".

"Наверное, каждый из нас заметил, что во время войны ругань можно услышать гораздо чаще, чем в мирное время. И это не удивительно, ведь одна из функций бранных слов – быстрое реагирование сильных, интенсивных негативных чувств, что в свою очередь помогает снизить эмоциональный накал", – замечает психолог.

В то же время, по ее словам, если вы все же не хотите использовать для выхода эмоций ругательства, можно попробовать сделать следующее:

выпишите на листок все бранные слова, которые вы чаще всего употребляете

напротив каждого указанного вами нецензурного слова напишите слово-заменитель, которое является приемлемым в обществе (это может быть не только слово, а, например, фраза, пословица, высказывание, афоризм)

когда в следующий раз возникнет потребность в выражении эмоций через мат – сделайте это, используя слово/фразу-заменитель

"Помните, что на то, чтобы переучиться, нужно время. Поэтому не расстраивайтесь, если не сможете сразу получить желаемый результат", – добавила психолог.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ривненщине во время онлайн-празднования "последнего звонка" подросток дополнил фразу "Слава нации!" нецензурной бранью (словами "П*здец Российской Федерации"). За это на его родителей составили админпротокол.