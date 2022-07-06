Психолог Юлия Ворман дала практические советы, как избежать употребления бранных слов, но при этом давать выход эмоциям.
Об этом говорится в телеграм-канале "Психологическая поддержка".
"Наверное, каждый из нас заметил, что во время войны ругань можно услышать гораздо чаще, чем в мирное время. И это не удивительно, ведь одна из функций бранных слов – быстрое реагирование сильных, интенсивных негативных чувств, что в свою очередь помогает снизить эмоциональный накал", – замечает психолог.
В то же время, по ее словам, если вы все же не хотите использовать для выхода эмоций ругательства, можно попробовать сделать следующее:
- выпишите на листок все бранные слова, которые вы чаще всего употребляете
- напротив каждого указанного вами нецензурного слова напишите слово-заменитель, которое является приемлемым в обществе (это может быть не только слово, а, например, фраза, пословица, высказывание, афоризм)
- когда в следующий раз возникнет потребность в выражении эмоций через мат – сделайте это, используя слово/фразу-заменитель
"Помните, что на то, чтобы переучиться, нужно время. Поэтому не расстраивайтесь, если не сможете сразу получить желаемый результат", – добавила психолог.
Как сообщал УНИАН, ранее на Ривненщине во время онлайн-празднования "последнего звонка" подросток дополнил фразу "Слава нации!" нецензурной бранью (словами "П*здец Российской Федерации"). За это на его родителей составили админпротокол.