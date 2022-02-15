Боль при месячных знакома большинству женщин. Самые распространенные женские жалобы - боль в животе, спине и пояснице, головная боль, высокая температура, тошнота и сильная слабость. Кто-то переносит менструацию легко, а некоторым везет меньше. УНИАН собрал несколько действенных способов по спасению от неприятных симптомов.
- Обратитесь к врачу
- Сделайте зарядку
- Положите тепло на живот
- Сделайте массаж
- Выпейте травяной чай
- Примите удобную позу
Обратитесь к врачу
Это банальный совет, но многие женщины им пренебрегают и просто терпят боль. Дисменорея - болезненная менструация - распространенная патология, которая успешно лечится медикаментами. Не откладывайте визит к гинекологу, если "эти дни" даются вам тяжело. Врач установит причину болей и назначит вам лечение.
Сделайте зарядку
Забег на 15 километров во время менструации совершать не нужно, а вот легкие физические нагрузки пойдут на пользу. Они стимулируют кровообращение в органах малого таза и помогают уменьшить боль. Если есть силы, попробуйте сделать следующие упражнения:
- сделайте 15-20 приседаний с прямой спиной;
- сядьте на пол по-турецки и сведите ноги 15 раз;
- встаньте прямо и сделайте 10-15 наклонов вниз, касаясь руками пола.
Положите тепло на живот
Облегчить боль поможет грелка или бутылка с горячей водой на низ живота. Также можно направить на живот струю теплой воды в душе. Этот способ лучше всего применять перед сном.
Сделайте массаж
Массаж помогает снизить болезненные ощущения. Его можно сделать самостоятельно или попросить кого-то из близких. Теплыми руками совершайте круговые движения на животе и пояснице.
Выпейте травяной чай
Выпейте чай с мятой, ромашкой, календулы, земляники или шалфея. Таким образом можно облегчить свое состояние. А вот от кофе и алкоголя во время месячных лучше отказаться.
Примите удобную позу
Во время менструации рекомендуется поменьше сидеть. Ложитесь на живот и согните ноги в коленях. Также можно лечь на бок в позе эмбриона.