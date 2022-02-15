Как убрать боль при месячных - такой вопрос волнует многих женщин с болезненной менструацией.

Боль при месячных знакома большинству женщин. Самые распространенные женские жалобы - боль в животе, спине и пояснице, головная боль, высокая температура, тошнота и сильная слабость. Кто-то переносит менструацию легко, а некоторым везет меньше. УНИАН собрал несколько действенных способов по спасению от неприятных симптомов.

Обратитесь к врачу

Это банальный совет, но многие женщины им пренебрегают и просто терпят боль. Дисменорея - болезненная менструация - распространенная патология, которая успешно лечится медикаментами. Не откладывайте визит к гинекологу, если "эти дни" даются вам тяжело. Врач установит причину болей и назначит вам лечение.

Сделайте зарядку

Забег на 15 километров во время менструации совершать не нужно, а вот легкие физические нагрузки пойдут на пользу. Они стимулируют кровообращение в органах малого таза и помогают уменьшить боль. Если есть силы, попробуйте сделать следующие упражнения:

сделайте 15-20 приседаний с прямой спиной;

сядьте на пол по-турецки и сведите ноги 15 раз;

встаньте прямо и сделайте 10-15 наклонов вниз, касаясь руками пола.

Положите тепло на живот

Облегчить боль поможет грелка или бутылка с горячей водой на низ живота. Также можно направить на живот струю теплой воды в душе. Этот способ лучше всего применять перед сном.

Сделайте массаж

Массаж помогает снизить болезненные ощущения. Его можно сделать самостоятельно или попросить кого-то из близких. Теплыми руками совершайте круговые движения на животе и пояснице.

Выпейте травяной чай

Выпейте чай с мятой, ромашкой, календулы, земляники или шалфея. Таким образом можно облегчить свое состояние. А вот от кофе и алкоголя во время месячных лучше отказаться.

Примите удобную позу

Во время менструации рекомендуется поменьше сидеть. Ложитесь на живот и согните ноги в коленях. Также можно лечь на бок в позе эмбриона.

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