Все перечисленные ею способы очень просты и доступны.

Британский диетолог Габриэла Пикок помогла известным людям обратить вспять признаки старения с помощью правильной диеты.

"У всех есть возможность внести простые изменения в жизнь, чтобы улучшить себя в будущем - независимо от того, с какой генетикой мы имеем дело", - сказала Пикок, которая работала с такими членами королевской семьи, как принцесса Евгения и принц Гарри, пишет New York Post.

Диетолог отметила, что нездоровая пища, курение, алкоголь, загрязнение окружающей среды являются виновниками ранних признаков старения.

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"Но у всех нас есть потенциал изменить это", - сказала она. "Каким бы ни был ваш возраст и состояние здоровья, никогда не поздно обратить вспять то, как быстро вы стареете, и обрести энергию и силу", - отметила специалист.

По словам Пикок, выполнение всего трех вещей может помочь замедлить процесс старения и выглядеть более молодо.

Избегайте сахара

Хотя это может быть тяжело, Пикок отметила, что отказ от сахара не только полезен для общего состояния здоровья, но и может замедлить старение.

Диетолог объяснил, что сахар приводит к "хроническому воспалению, которое является одним из злейших врагов обращения старения вспять".

Употребление сахара может привести к набору веса, но, как отметила Пикок, "это повлияет на энергетический и гормональный уровень, а это в свою очередь также повлияет на то, как вы выглядите и чувствуете".

Получайте питательные вещества

Сбалансированная диета приносит пользу общему здоровью, но некоторые питательные вещества обладают суперспособностями против старения, сказала она.

В частности, это "антиоксиданты, такие как витамины А, С и Е", которых много во фруктах и овощах, которые "необходимы для нейтрализации свободных радикалов - виновников преждевременного старения".

По ее словам, наряду с антиоксидантами жирные кислоты омега-3 действительно могут уменьшить тонкие линии и морщины, увлажняя кожу и повышая ее эластичность. По словам Пикок, для еще большей эластичности кожи также необходим коллаген, который можно найти в нежирном белке и костном бульоне.

Горячий и холодный

Экстремальные температуры могут быть чрезвычайно хорошим методом борьбы со старением. Пикок сказала, что есть много способов окунуться в холод, в том числе прогулки или физические упражнения на свежем воздухе зимой, контрастный душ или сауна.

Другие новости о том, как бороться со старением

Новое исследование показывает, что определенные противораковые методы лечения могут ускорить старение клеток. При этом изменения в ДНК пациентов могут способствовать усилению воспаления и утомляемости.

Как утверждают ученые, активность генов часто регулируется в течение жизни посредством эпигенетических изменений или физических модификаций ДНК, которые не связаны с изменением лежащей в основе последовательности.

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