При этом диетологи советуют грамотно подходить к диете и занятиям спортом.

Избавление от висцерального жира или жира вокруг талии имеет преимущества, которые не имеют ничего общего с єстетикой.

"Когда мы беспокоимся об увеличении жира на животе, то беспокоимся не только об изменении нашей внешности. Мы также глубоко обеспокоены изменениями, которые увеличение количества этих вредных висцеральных жиров может оказать на наше здоровье", - отметила диетолог Тами Бест.

Например, исследование 2021 года показало, что висцеральный жир может увеличить риск проблем с сердцем. А исследование, опубликованное в феврале 2024 года, связало более высокий уровень висцерального жира в среднем возрасте с болезнью Альцгеймера, особенно у мужчин.

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"Не существует волшебных средств для борьбы с увеличением веса в области живота, которое становится более распространенным с возрастом", - сказала Бест.

Однако, по ее словам, некоторые питательные вещества играют большую роль в предотвращении появления жира на животе. Бест поделилась витамином, который она рекомендует для избавления от лишнего жира в этой области.

Лучший витамин для уменьшения жира на животе

Бест рекомендует обеспечить ежедневное получение рекомендуемого количества тиамина, также известного как B1. "Он играет решающую роль в углеводном обмене. Этот витамин активируется до тиаминтрифосфата, который является одним из ферментов, необходимых для энергетического обмена", - пояснила диетолог.

Вот что происходит с организмом, когда вы потребляете тиамин: "Тиамин всасывается из тонкой кишки. Он преобразуется в свою функциональную форму, известную как TPP (пирофосфат тиамина), и используется клетками тела в цикле Кребса для выработки энергии", - объяснила диетолог.

Этот витамин, который, как обещает Бест, помогает избавиться от жира на животе, является важной частью хорошо сбалансированной диеты.

Как получить больше тиамина в рационе

Хотя существуют витамины и добавки, Бест рекомендует получать тиамин с пищей. "Тиамин есть в пищевых продуктах, но он может разрушаться при нагревании", - предупредила специалист.

Она отметила, что добавление зародышей пшеницы, молотого льняного семени, семян конопли или семян подсолнечника в йогурт, смузи, салаты или вареную овсянку может быть хорошим способом повысить уровень тиамина. Она добавила, что свинина, лосось и бобовые также являются хорошими источниками тиамина.

Мужчины старше 14 лет должны получать 1,2 мг тиамина в день, женщины в возрасте от 14 до 18 лет должны получать 1 мг тиамина в день и 1,1 мг после того, как они официально достигнут совершеннолетия.

Другие советы по избавлению от жира на животе

Как сказала Бест, тиамин - не единственный комплекс витаминов группы B, необходимый для полноценного питания. "Витамины группы B… активно участвуют в метаболизме и способности использовать пищу для получения энергии, а не хранить ее в виде нежелательного жира", - рассказала Бест.

Однако избавление от жира на животе зависит не только от диеты. "Необходимо сознательно изменить привычки в еде и физических упражнениях, чтобы приспособиться к меняющимся метаболическим потребностям нашего стареющего организма", - посоветовала диетолог.

Бест подчеркнула, что ключевое слово - сознательно и этот сдвиг не просто физический. "Часто взрослые борются с мышлением: "Я тренируюсь и питаюсь так же, как и в молодости, но у меня все еще набирает жир на животе". Ваши привычки в еде и физических упражнениях должны быть другими, потому что ваше тело другое", - отметила Бест.

Жир на животе: как убрать

Потеря жира в области живота может быть настоящей проблемой, особенно после определенного возраста. Но новая программа тренировок обещает эффективные результаты с минимальными затратами времени. Отмечается, что эта удобная для начинающих тренировка требует всего 10 минут каждое утро и разработана таким образом, чтобы быть доступной даже для тех, кто не занимался спортом годами.

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