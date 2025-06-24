Шесть элементарных правил помогут добиться идеальной фигуры.

Практически каждая женщина всю жизнь пытается найти способ, как похудеть, чтобы обойтись без изнурительных тренировок в спортзале и "обморочных" диет. Таким же вопросом задаются некоторые мужчины, специально для них редактор Men's Fitness Джоэл Снейп рассказал о своем простом методе.

Как похудеть на 10 кг без тренажерного зала - в сем секрет

Снейп утверждает, что ходил в спортзалы почти два года и наконец отказался от них. Причин тому много - экономия денег, отсутствие нормальной музыки в зале, невозможность пользоваться тренажерами, когда хочется, и многое другое. Но главная мотивация отказа от "тренажерки", по словам Снейпа, в отсутствии эффективности. Он не уверен, что регулярные тренировки в зале могут сделать его тело подтянутым.

За 10 лет работы в Men's Fitness Снейп перепробовал все возможные тренировки, которые смог найти, и заметил, что люди, которые не создают вокруг себя идеальные условия, быстрее получают результат. То есть, бегуны, которые тренируются на не беговых дорожках, а на земле, становятся самыми быстрыми, а пауэрлифтеры, качающие свои мышцы в неотапливаемых бетонных ангарах вместо модных фитнес-залов, становятся самыми сильными.

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Как похудеть за месяц без вреда для здоровья - инструкция

Снейп объясняет, как похудеть в лице и других частях тела - эксперт собирается чередовать кардио и силовые, увеличивать подвижность, а также использовать как можно меньше спортивного инвентаря. Все потому, что у него, 46 летнего отца, не так много времени и возможностей, чтобы вкладывать все время и деньги только в тренировки.

Медленный и быстрый бег

У каждого человека, говорит эксперт, есть показатель способности тела использовать кислород во время интенсивных упражнений. Этот показатель - ключевой для состояния здоровья и продолжительности жизни. Его можно нарастить, если знать, как похудеть в ногах и как правильно заниматься спортом.

Снейп попробовал "норвежский метод" - тренировки с чередующейся интенсивностью, например:

4 минуты - быстрый бег;

3 минуты - медленный бег.

Затем четыре раза повторяем по кругу. Вместе с разминкой у вас это займет не более 30 минут, но если делать так хотя бы раз в неделю, результат не заставит себя ждать. Также Снейп пытается бегать вверх по холмам или другим возвышенностям - говорит, что такая методика заставляет тело работать усерднее и задействовать десятки мышц.

Простые силовые тренировки

Следующий шаг, как похудеть в животе и других частях тела - выполнять силовые упражнения. Снейп считает, что быть сильным в принципе полезно, благодаря выносливости вы не только сможете носить тяжелые сумки из супермаркета, но и улучшить плотность костей, вестибулярный аппарат, состояние сердца и сосудов.

Он предупреждает, что изнурять себя силовыми упражнениями не стоит - достаточно двух простых "сетов" в неделю на каждую часть тела. Это могут быть приседания, отжимания, тренировки с гантелями, подтягивания и другие.

Разминка суставов

В эпоху, когда многие люди работают из дома, регулярные тренировки, даже самые простые, необходимы. Суть регулярной разминки суставов заключается в том, что вы должны выбрать какое-то упражнение и периодически делать его весь день. Это могут быть подтягивания, отжимания, разминка - что угодно. Например, если вы работаете из дома, то каждый час-два должны вставать, делать упражнения (например, 5-10 раз), чтобы слегка размять мышцы, но не до изнеможения. Подходят даже простые отжимания от стены - все равно ваше тело, по словам Снейпа, станет сильнее.

Использование мешков с песком

Нет, речь не идет об огромном мешке весом 20 кг, который вам придется носить на спине. Достаточно найти или сшить 10-20 мешочков и те же 20 кг песка засыпать в них поровну. Это позволит контролировать вес, который вы поднимаете. Работать с ними просто - можно брать с собой один-два мешка и приседать, бегать, отжиматься. Нагрузку желательно увеличивать постепенно, не перегружая себя. Такое упражнение не только поможет вам понять, как быстро похудеть в домашних условиях, но и выяснить, как укрепить мышцы и позвоночник без травм.

Бег с рюкзаком

Снейп говорит, что "рукинг" - это очень популярное упражнение в англоязычных странах. Суть в том, чтобы взять рюкзак, положить в него пару учебников или что-нибудь весом в 2-3 кг, надеть на плечи и бегать. Такой утяжелитель способствует более активному сжиганию жира и развитию мышечной массы, особенно если вы будете совмещать его с бегом по холмам.

Ходьба

По словам эксперта, обычная ходьба и прогулки - это самое простое, что может сделать любой человек. Исследование 2022 года доказало - если делать в день минимум 10 000 шагов, то вы значительно улучшите состояние сердца и сосудов. Кроме того, обычные прогулки на природе стабилизируют психику и могут помочь наладить сон. Снейп говорит, что иногда он посреди рабочего дня может встать и пойти немного погулять с собакой - "проветрить голову". Тогда и настроение улучшается, и даже внезапно может прийти решение ранее, казалось бы, неразрешимой проблемы.

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