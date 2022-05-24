Поднять давление в домашних условиях можно несколькими способами.

Пониженное давление - очень неприятная проблема, которая может настигнуть человека в любом возрасте. Само по себе понижение давление редко является опасным для жизни, но оно может быть симптомом опасных заболеваний, таких как сердечная недостаточность, язва желудка, анафилактический шок и другие.

Симптомы пониженного давления

Конечно, проще всего выявить пониженное давление с помощью тонометра. Значения ниже 100/60 мм рт. ст. заметно ухудшают самочувствие. Без тонометра определить пониженное давление можно по таким признакам:

сильное головокружение;

головная боль, чаще всего в висках и в затылке;

сильная слабость и вялость;

затруднение дыхания, одышка;

в тяжелых случаях - потемнение в глазах и обмороки.

Как поднять давление быстро

Частое понижение давления - это достаточный повод обратиться к врачу. Гипотония может стать причиной развития ишемического, стенокардии и атерокардиосклероза. Если же поднять давление нужно дома, то можно воспользоваться следующими способами.

Выпейте чашку кофе

Чашка крепкого кофе может быстро поднять давление и улучшить самочувствие. Если нет кофе, подойдет и крепкий чай. Однако люди, которые часто пьют чай и кофе, могут не получить желаемый эффект, поскольку их организм уже привык к кофеину.

Съешьте что-то соленое

Соль очень быстро повышает давление, поэтому гипертоникам соленое противопоказано. А вот для гипотоников соль может стать настоящим спасением. При падении давления можно съесть небольшой кусочек селедки, соленого огурца, брынзы или феты, ложку соевого соуса. Однако злоупотреблять соленым нельзя, особенно пожилым.

Увеличьте давление в ногах

Наденьте на ноги плотные колготки или специальные компрессионные чулки. Таким образом можно "перегнать" кровь из ног в верхнюю часть тела, и повысить общее давление.

Выпейте воду

Выпейте 1-2 стакана воды за короткое время. Вода увеличивает давление крови на стенки сосудов, а следовательно и повышает давление.

Примите правильную позу

Если вы сидите - закиньте одну ногу на вторую и таким образом уменьшите давление в ногах. А если стоите - скрестите бёдра и сильно сожмите. А вот людям с повышенным давление такие позы, наоборот, противопоказаны.

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