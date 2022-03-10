К медикам на прием теперь можно обращаться в том городе, где вы находитесь.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как бесплатно получить дистанционную консультацию разнопрофильных врачей.

Как передает корреспондент УНИАН, во время телемарафона Ляшко сообщил, что по телефонному номеру 0800602019 можно получить дистанционную консультацию разнопрофильных врачей.

"Вы набираете номер, говорить оператору о проблеме, и вас переключают на узкопрофильного специалиста - психолога, терапевта, хирурга и других", - рассказал министр.

По его словам, сегодня большое количество врачей присоединяются, которые временно сейчас находятся в другом городе или имеют свободное время, и консультируют украинцев по телефону.

Ляшко отметил, что любой человек может обратиться в больницу по месту жительства или по месту временного проживания.

"Система здравоохранения сейчас переориентировалась и окажет медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается в том месте, в котором человек в ней нуждается", - сказал он.

При этом он отметил, что это не касается только зоны боевых действий.

"Там, к сожалению, ситуация совсем иная, хотя наши работники экстренной медицинской помощи там, где позволяет ситуация, выезжают на все вызовы, доставляют как раненых, так и травмированных, так и с другими болезнями, которые нуждаются в госпитализации, в больницу", - рассказал Ляшко.

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