По данным FDA во время использовании препарата существует повышенный риск развития синдрома свертывания крови.

Регулятор в США решил ограничить использование вакцины против COVID-19, разработанной Johnson & Johnson из-за побочного эффекта.

Как пишет CNN, по данным FDA во время использовании препарата существует повышенный риск развития синдрома свертывания крови.

Медики провели расследование зарегистрированных случаев тромбозов после применения вакцины от Johnson & Johnson. После чего и было принято решение об ограничении вакцины. Теперь американцам старше 18 лет следует применять ее в тех случаях, когда они не имеют доступа к другим аналогичным разрешенным в США вакцинам или не могут их использовать по медицинским показаниям.

Отметим, что вакцина от компании ohnson & Johnson применяется с февраля 2021 года, кроме того в США используют вакцины от Moderna и Pfizer. От других вакцин, препарат Johnson & Johnson отличается тем, что требует применения только одной дозы.

На сегодня, по данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, вакцину от Johnson & Johnson получили около 18,7 млн американцев.

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