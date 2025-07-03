Новая система показала 97,4% эффективности при обнаружении микроопухолей и 100-процентную эффективность для опухолей более 12 мм.

Ученые из Нидерландского онкологического института представили новую разработку - систему, которая применяет искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения опухолей в мозге.

В ходе исследований новая технология показала высокий уровень точности, особенно в отношении небольших опухолей, которые часто остаются незамеченными во время магнитно-резонансной томографии (МРТ), пишет BGR.

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Метастазы в мозге - самый распространенный тип опухолей центральной нервной системы. Его диагностируют 17% взрослых с онкологией.

Но самая большая проблема в том, что микроопухоли выявлять чрезвычайно сложно, поскольку они в диаметре меньше 3 мм, из-за чего их сложно идентифицировать даже с помощью многочисленных снимков МРТ.

Новая система показала 97,4% эффективности при обнаружении микроопухолей и 100-процентную эффективность для опухолей более 12 мм, для размеров 6-12 мм - 98%, 3-6 мм - 97,9%, а для опухолей менее 3 мм - 93%.

"Эта технология - важный шаг вперед. Она... будет помогать принимать врачам своевременные и точные решения по лечению", - прокомментировал нейрорадиолог из Нидерландского института рака и клинический руководитель проекта Лоренс Топфф.

Учёные добавили, что их разработка призвана ускорить процесс диагностики опухолей и снизить риск пропущенных случаев.

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