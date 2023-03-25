Ученые не исключают, что в 2081–2100 годам инфекция может быть в каждом восточном штате США.

Изменение климата может потенциально увеличить концентрацию смертоносных бактерий на планете.

Ученые из Университета Восточной Англии в Великобритании проанализировали инфекции, вызванные Vibrio vulnificus, сообщает Nature Scientific Reports.

Согласно исследованию, Vibrio vulnificus убивает примерно в 20% случаях здоровых людей и в 50% людей с ослабленной иммунной системой, которых она заражает. К 2081–2100 годам инфекция может быть в каждом восточном штате США. Смертность от инфекции достигает 18%, а летальные исходы наступают уже через 48 часов после заражения.

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Как говорится в материале, заражение может происходить при употреблении в пищу сырых морепродуктов или при купании в зараженном водоеме.

Бактерия провоцирует диарею, рвоту, лихорадку и озноб, в то время как инфицированные раны могут привести к серьезным кожным инфекциям. Нет убедительных доказательств того, что антибиотики могут контролировать инфекцию.

Исследователи сосредоточились на изучении инфекций вследствие ран, поскольку их легче определить в конкретных местах. Затем они создали модели, предусматривающие схему новых инфекций в течение нескольких десятилетий.

Как говорится в материале, бактерии настолько чувствительны к изменениям температуры, что концентрация может увеличиваться уже после одного дня более теплой воды, поэтому постоянный мониторинг и предупреждение критически важны.

Опасные бактерии

В июне 2022 года ученые нашли в тающих ледниках неизвестные бактерии, которые могут вызвать новые эпидемии. Сообщалось, что глобальное потепление может принести человечеству новые болезни, о которых мы даже не подозреваем.

Группа ученых собрала образцы снега и льда с тибетских ледников. Оказалось, из 968 видов бактерий, которые ученые выявили в тающих тибетских ледниках, 98% были неизвестны науке и их уже назвали потенциально опасными.

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