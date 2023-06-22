Новый томограф может делать 128 физических и 384 реконструированных срезов.

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" получила экспертный компьютерный томограф производства компании Siemens, которая является мировым флагманом в области тяжелой медицинской техники.

Об этом сообщается на странице Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" в Facebook.

Как отметил заведующий Центром радиологии Охматдета Станислав Ребенков, новый томограф может делать 128 физических и 384 реконструированных срезов. Аппарат позволяет получать высококачественные изображения внутренних органов при низкой дозе облучения пациента, что особенно важно во время работы с маленькими детьми и теми, кто вынужден часто проходить обследование на томографе.

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Также врач отметил, что дополнительный аппарат КТ значительно облегчит работу врачей НДСБ и позволит избегать лишнего стресса и физических нагрузок для тяжело больных детей, находящихся на лечении в новом корпусе Охматдета: до сих пор их приходилось каждый раз транспортировать в отделение лучевой диагностики.

Ранее сообщалось, что ООО "Артек Медикал Груп" - единственная в Украине компания, которая работает по прямому договору с производителем диагностического оборудования мирового уровня – присоединилось к проекту обеспечения национальной детской специализированной больницы "Охматдет" экспертным компьютерным томографом.