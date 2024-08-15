Гонорея становится все более устойчивой к антибиотикам и может стать неизлечимой в будущем.
С таким предупреждением выступили представители здравоохранения Англии, где отчеты показали стремительный рост случаев заболевания гонореей, пишет The Guardian. В частности, по итогам 2023 года было диагностировано 85 тыс. случаев гонореи, что является самым высоким показателем с начала регистрации в 1918 году.
Большинство заболевших были в возрасте 20 лет, гетеросексуальны и заразились за границей, хотя некоторые из них не путешествовали, по данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).
Эту болезнь можно вылечить, но в последнее время наблюдается рост числа людей, у которых диагностированы штаммы, устойчивые к цефтриаксону, антибиотику "первой линии", обычно используемому для лечения инфекции.
Теперь же UKHSA опубликовала свежий отчет, в котором отмечен тревожный рост числа инфекций гонореи, устойчивой к антибиотикам. В период с июня 2022 года по май 2024 года в Англии было выявлено 15 случаев гонореи, устойчивой к цефтриаксону.
Из-за серьезного характера инфекций, устойчивых к лекарствам, некоторые из этих 15 пациентов были госпитализированы и получили коктейль из мощных препаратов, чтобы предотвратить распространение гонореи на другие части тела.
Для сравнения - до 2022 года в Англии было зафиксировано всего девять случаев гонореи, устойчивой к цефтриаксону.
"Гонорея становится все более устойчивой к антибиотикам, что может привести к тому, что в будущем она станет неизлечимой. Нелеченая гонорея может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая воспалительные заболевания органов малого таза и бесплодие", - рассказала Хелен Файфер, консультант-микробиолог в UKHSA.