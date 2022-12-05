Инновационное решение от CheckEye направлено на упрощение процесса диагностики диабетической ретинопатии как для врача, так и для пациента.

На Всемирном Диабетическом Конгрессе, который состоится 5-8 декабря 2022 в Лиссабоне (Португалия) Украинская Диабетическая Федерация в партнерстве с украинским ИТ-стартапом CheckEye представит новую диагностическую технологию с использованием искусственного интеллекта. Мероприятие проводится Международной Диабетической Федерацией (МДФ), которая объединяет 230 диабетических организаций из 130 стран мира и является главной мировой площадкой, посвященной актуальным проблемам лечения диабета.

CheckEye – это украинский ИТ-стартап, использующий возможности искусственного интеллекта для определения диабетической ретинопатии на ранних стадиях с помощью фотографических изображений глазного дна. Фотографии могут быть сделаны в любом месте – от магазинов оптики до аптек – немедицинским персоналом для дальнейшей загрузки в систему для диагностики.

Диабетическая ретинопатия – заболевание, являющееся основной причиной потери зрения и одним из наиболее распространенных осложнений, возникающих практически у 90% пациентов, больных диабетом. Заблаговременная диагностика поможет минимизировать количество случаев заболевания и сохранить зрение у людей с диабетом.

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Проблема распространения диабета чрезвычайно актуальна для Украины. По последним данным Минздрава, 1,5 млн украинцев официально диагностировано на наличие сахарного диабета. Но реальное количество гораздо выше – согласно данным МДФ каждый второй больной диабетом не догадывается о своем диагнозе. Таким образом, по данным диабетического атласа Украины, сегодня в Украине около 2.3 млн больных диабетом.

Проблема распространения заболевания ожидаемо примет пандемический характер с повышением уровня стресса на фоне развертывания полномасштабных военных действий на территории государства. Нерегулярное прохождение необходимых скринингов, отсутствие надлежащего медицинского ухода и лечения приведет к возрастанию случаев потери зрения из-за диабетической ретинопатии.

По данным американской ассоциации ветеранов, среди людей, прошедших войну, распространенность диабета в три раза выше обычного. При экстраполяции статистики на украинское общество сложно представить масштабы распространения болезни среди населения и его последствия.

Инновационное решение от CheckEye направлено на упрощение процесса диагностики диабетической ретинопатии как для врача, так и для пациента при одновременном достижении высокого уровня точности результатов. Технология CheckEye базируется на стандартах качества Британской программы скрининга диабетической ретинопатии, где основные показатели составляют 80% точности диагностики заболевания и 95% точности определения стадии с периодом ожидания в шесть недель. Согласно результатам обследования первых 200 пациентов, точность диагноза с помощью искусственного интеллекта CheckEye составляет 92% и 82% соответственно, а время ожидания результатов не превышает 1 часа.

Инновационный подход в области диагностики уже доступен в Украине. Команда CheckEye в партнерстве с Украинской Диабетической Федерацией и Институтом глазных заболеваний и тканевой терапии им. В.П. Филатова организовала бесплатный массовый скрининг для людей с диабетом в Черновицкой области. Скрининг начался в октябре 2022 года и продолжается. Записаться на него можно на сайте CheckEye.

CheckEye в сотрудничестве с партнерами планирует провести бесплатный массовый скрининг с привлечением ИИ для более 20 000 пациентов в населенных пунктах не менее 3 областей Украины.