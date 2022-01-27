Аргументируют высоким риском повторного заражения из-за штамма "Омикрон"

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах призвал ЕС вдвое сократить срок действия сертификата о выздоровлении от коронавируса. Пока она выдается на полгода.

Об этом сообщает издание POLITICO Europe.

Во вторник страны-члены ЕС приняли рекомендацию, согласно которой выздоровевшие от COVID-19 путешественники могут свободно путешествовать по блоку в течение 180 дней.

"Через три месяца человек, который уже заразился вариантом "Дельта", может быть повторно заражен "Омикроном". То, что мы смогли изменить в Германии, мы попытались изменить и в Европе", — считает он.

Германия накануне, 15 января, сократила этот период до трех месяцев. Это застало многих людей переболевших врасплох, поскольку их сертификаты о наличии иммунитета просто стали недействительными.

Напомним, в Украине сертификат для переболевших действует в течение 90 дней. При этом его можно будет получать не чаще, чем два раза в год.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия рекомендовала с 1 марта 2022 года пускать всех вакцинированных туристов из третьих стран в Европейский Союз. А невакцинированные граждане не смогут посещать ЕС.

С 10 января лица с COVID-сертификатами смогут въезжать в ЕС в том случае, если документ будет удостоверять, что со времени полной вакцинации двумя дозами не прошло еще 9 месяцев, потому что в противном случае вакцинация не будет признаваться действительной.

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