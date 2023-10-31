Собрали всё, что нужно знать о симптомах и лечении гепатита А, который распространяется по Винницкой области.

В Виннице вспышка гепатита А поразила сотни людей и распространяется по области. Причины эпидемии пока не установлены. Предполагается, что вирус попал в воду, поэтому лаборатории проверяют колодцы и водопровод на наличие вируса. Учебные заведения Винницкой области переводят на дистанционное обучение.

Как сообщает Минздрав Украины, болезнь Боткина или гепатит А - это редкое инфекционное заболевание печени, которое обычно встречается в странах с ограниченным доступом к чистой воде. В большинстве случаев гепатит А успешно лечится, его летальность составляет около около 0,5%. Однако в тяжелых случаях у больных может развиться почечная недостаточность. От гепатита А можно купить вакцину в аптеках, а переболевшие приобретают пожизненный иммунитет.

Гепатит А - как передается

При несоблюдении правил гигиены можно подхватить гепатит А - пути передачи вируса связаны с грязными руками и загрязненной водой. Вот как передается гепатит А:

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через употребление не кипяченной воды и немытых продуктов питания;

через приготовление пищи немытыми руками;

через близкие, особенно сексуальные контакты с зараженным человеком.

Чтобы защититься от инфекции, обязательно кипятите воду перед употреблением и регулярно мойте руки с мылом. Также очень эффективна вакцинация от болезни.

Гепатит А - симптомы и диагностика

Гепатит А имеет инкубационный период в 10-30 дней, в течение которого у больного не проявляются симптомы и не диагностируется инфекция, но он может быть переносчиком.

Симптомы гепатита А на начальной стадии могут быть такие:

сильная слабость;

ломота в теле;

повышение температуры тела:

головная боль;

тошнота;

диарея;

потеря аппетита.

В основной период заболевания главным симптомом гепатита А является желтуха. Она проявляется у 70% взрослых зараженных. У больного желтеет кожа и белки глаз, а также темнее моча. Также в желтушный период могут появиться такие симптомы:

слабость и утомляемость;

диарея;

тошнота и рвота;

ощущения тяжести в желудке;

боль под правыми ребрами;

неприятный запах изо рта;

потеря аппетита, похудение.

Гепатит А у детей протекает легче, чем у взрослых. Желтуха у детей при инфекции наблюдается лишь в 10% случаев.

Диагностируют инфекцию с помощью анализа крови. В инкубационный период болезнь могут не обнаружить. В случае возникновения симптомов нужно немедленно обратиться к терапевту или семейному врачу.

Гепатит А - лечение

Гепатит А чаще всего проявляется в острой форме и требует госпитализации, но редко вызывает хронические заболевания печени, обычно заканчиваясь полным выздоровлением пациента. Специфического лечения для гепатита А не существует - обычно лишь устраняются симптомы и назначается диета.

В редких тяжелых случаях болезнь может привести к почечной недостаточности. Смерть от гепатита А происходит очень редко. В группе риска - пациенты с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом или ВИЧ-инфекцией.

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