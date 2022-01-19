По его словам, лекарства можно будет приобрести как в аптеках, так и онлайн.

Украинцы в возрасте от 60 лет смогут покупать лекарства в аптеках или онлайн в рамках программы "еПоддержка".

Об этом во время брифинга Министерства цифровой трансформации и Министерства экономики сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Воспользоваться (программой - УНИАН) смогут все вакцинированные украинцы, которым исполнилось 60 лет. Они смогут покупать лекарства не только офлайн, а также онлайн. Не только в аптечных пунктах и сетях, а также онлайн на сайтах", - сказал министр.

По словам Федорова, оплатить лекарства из средств программы можно будет в любой аптеке с 24 января.

"Все аптеки, которые до этого работали, в которых есть терминалы, которые продавали офлайн и онлайн, они уже автоматически подключаются с понедельника и присоединяются к программе "еПоддержка". Это очень упрощает пользователям понимание, где можно использовать средства, облегчает реализацию данного проекта и возможность купить лекарства", - сообщил он.

Как отметил заместитель министра экономики Александр Грибан, для приобретения лекарств украинцы могут воспользоваться уже активированной картой "еПоддержка". Новую открывать не нужно.

"Банки будут проверять возраст человека именно в момент проведения платежа. Неважно, когда человек открыл эту карточку, важным будет именно тот факт, есть ли человеку 60 лет на момент совершения транзакции", - уточнил он.

Читайте такжеВ Украине упростили COVID-вакцинацию подростков: что изменилосьКак сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, Кабинет министров расширил перечень направлений, на которые можно тратить 1 тысячу гривен в рамках программы "еПоддержка", предоставив возможность вакцинированным украинцам в возрасте от 60 лет приобрести за эти средства лекарственные средства.

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

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