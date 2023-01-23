Сегодня рано ставить точку в многолетнем судебном споре относительно хорошо известного обозначения "Корвалол Corvalolum".

18 января 2023 года Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда по кассационной жалобе "Фармацевтической фирмы "Дарница" отменил решение Апелляционной палаты Минэкономразвития о признании хорошо известным обозначения "Корвалол Corvalolum" за АО "Фармак".

Предварительно Северный апелляционный хозяйственный суд в июне 2022 года в удовлетворении иска Фармацевтической фирмы "Дарница" по данному делу отказал полностью.

Видео дня

Сегодня рано ставить точку в многолетнем судебном споре относительно хорошо известного обозначения "Корвалол Corvalolum" — самого долгого в истории украинского судопроизводства.

По мнению компании "Фармак", решение Верховного суда по данному делу имеет все признаки предвзятости и не базируется на объективной оценке всех доказательств в совокупности. Такое решение должно стать сигналом как украинского, так и иностранного бизнеса о том, что судебная реформа в Украине не реализована, а верховенство права не обеспечивает защиту интеллектуальной собственности. Таким образом, каждый может быть лишен своего права по решению украинского суда.

АО "Фармак" продолжит защиту своего права интеллектуальной собственности на известное обозначение "Корвалол Corvalolum" с применением всех национальных и международных средств защиты, в том числе в Европейском суде по правам человека.