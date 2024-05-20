Сейчас представители сервисов бронирования лекарств продумывают, как выжить в новых условиях.

Оправдывать запрет аптечных маркетплейсов в Украине евроинтеграционными требованиями бессмысленно, ведь аналогичных приложений просто не существует на фармацевтическом рынке стран ЕС. Об этом сообщает РБК Украина.

Аптечные прайс-агрегаторы – сугубо украинское изобретение. Фармацевтический рынок Украины – это рынок, где более 80% всех лекарственных средств покупают сами потребители, соответственно они заинтересованы купить дешевле. В ЕС – большинство лекарственных средств оплачивается за государственный счет. Поэтому потребители в целом меньше интересуются ценами на лекарства. Более того, именно из-за возмещения государством стоимости приобретенных населением лекарств (реимбурсации) ассортимент и цены на медпрепараты между аптеками примерно одинаковы. То есть, куда бы европеец ни пошел, он может быть уверен, что найдет нужные ему лекарства по одинаковой цене.

Поэтому оправдывать запрет маркетплейсов евроинтеграционными требованиями бессмысленно, – отмечает соучредитель tabletki.ua Евгений Муравщик.

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"Это все равно, что запретить в Украине Дію, или сбор для нужд сил обороны на банки, потому что такого нет в ЕС и, соответственно, правил относительно таких явлений тоже нет. Tabletki.ua – это высокотехнологичный украинский ІТ продукт, которым может гордиться наша страна. Мы являемся резидентами Дія.Сіті, в 2023 году уплатили 194,000,000 гривен налогов в бюджет Украины. Чиновники своими руками разрушают крупнейшее технологическое достижение на розничном рынке лекарств Украины".

На днях на сайте крупнейшего в Украине аптечного маркетплейса Tabletki.ua появилось сообщение о том, что чиновники их закрывают, поэтому просят неравнодушных подписать соответствующую петицию. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей и до сих пор это обращение активно поддерживают.

Сервис видит риск для своего существования в проекте постановления КМУ, которое фактически означает, что бронировать лекарства можно будет только на сайтах аптек, а это необоснованно и незаконно вытесняет с рынка прайс-агрегаторы и нарушает права потребителей.

Гослекслужба сообщила о том, что 17 мая завершилось общественное обсуждение проекта постановления об обновленных лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами. Однако никаких встреч, рабочих групп, обсуждений с прайсагрегаторами не происходило.

Сейчас представители сервисов бронирования лекарств продумывают, как выжить в новых условиях. "Tabletki.ua уже получили несколько предложений о покупке аптек. Можем открыть пустое заведение, которое будет работать пять минут в сутки, чтобы нам предоставили лицензию, но это нонсенс", – констатирует соучредитель tabletki.ua Евгений Муравщик.

Пациентские организации убеждены, что принятие постановления играет на руку именно крупным сетям аптек. "Так кто же выиграет от запрета маркетплейсов и прайсгенераторов? Не потребитель, не государство и далеко не все аптеки. Выигрывают сети, которые безальтернативно будут продавать лекарства так, как захотят и за сколько захотят", – отмечает президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.