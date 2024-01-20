У женщин, употребляющих эти продукты, меньше сердечных заболеваний, случаев рака и диабета.

Новое исследование показывает, что употребление бобов и орехов, богатых растительным белком, поможет женщинам оставаться здоровыми с возрастом.

В частности, у представительниц прекрасного пола, которые потребляли больше растительного белка, реже развивались хронические заболевания и, как правило, они были здоровее в дальнейшей жизни, пишет Independent.

В частности, у тех, кто включал в свой рацион больше белка из таких источников, как фрукты, овощи, хлеб, фасоль, бобовые и макароны, было меньше сердечных заболеваний, случаев рака и диабета, ухудшения когнитивных и психических функций. В то время как женщины, которые потребляли больше животного белка, чаще страдали хроническими заболеваниями.

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"Потребление белка в среднем возрасте было связано с укреплением здоровья в пожилом возрасте. Мы также обнаружили, что источник белка имеет значение. Получение большей части белка из растительных источников в среднем возрасте, а также небольшое количество животного белка, по-видимому, способствует хорошему здоровью и хорошему выживанию в пожилом возрасте. Те, кто потреблял большее количество животного белка, как правило, имели хронические заболевания и не могли получить улучшенную физическую функцию, которую мы обычно связываем с потреблением белка", - сказал д-р Андрес Ардиссон Корат, научный сотрудник Центра исследований старения в области питания человека Жана Майера Министерства сельского хозяйства США (HNRCA) при Университете Тафтса в США.

Эти результаты подтверждают рекомендацию о том, что женщины потребляют большую часть белка в виде фруктов, овощей, орехов и семян, хотя им также следует потреблять немного рыбы и животного белка из-за содержания железа и витамина B12.

"Потребление диетического белка, особенно растительного белка, в среднем возрасте играет важную роль в содействии здоровому старению и поддержанию положительного состояния здоровья в более старшем возрасте", — сказал Корат.

Исследователи изучили Гарвардское исследование здоровья медсестер, в котором наблюдали за женщинами-медиками с 1984 по 2016 год. В начале проекта испытуемым было от 38 до 59 лет, у них было хорошее физическое и психическое здоровье.

Питание женщин, у которых не развилось 11 хронических заболеваний или которые потеряли большое количество физических функций или психического здоровья, сравнивали с теми, у кого оно было. Оказалось, что женщины, которые потребляли больше растительного белка, имели на 46% больше шансов быть здоровыми до преклонного возраста. В то же время любительницы животного белка из говядины, кисломолочных продуктов, курицы и морепродуктов имели на 6% меньше шансов сохранить здоровье с возрастом.

Исследование показало, что растительный белок более тесно связан с крепким психическим здоровьем в более позднем возрасте. Потребление большего количества растительного белка также привело к снижению уровня плохого холестерина, артериального давления и чувствительности к инсулину, в то время как более частое потребление животного белка привело к увеличению инсулиноподобного фактора роста, который был обнаружен при раке.

Кроме того, оказалось, что сам по себе молочный белок не был существенно связан с улучшением здоровья в пожилом возрасте.

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