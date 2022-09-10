К запрещенным вошли пигменты цветов, которые содержатся в двух третях всех красок для татуировок, и альтернативы им сейчас нет

В 2023 году в ЕС запретят продажу и использование таких пигментов красок для татуировка, как Green 7 (темно-зеленый) и Blue 15 (ярко-синий) из-за влияния на здоровье.

Об этом сообщает DW.

По мнению экспертов, эти пигменты содержат канцерогенные вещества, которые способны вызвать в организме человека образование злокачественных опухолей, доброкачественных новообразований, а также тяжелых аллергических реакций. Стоит добавить, что вышеназванные пигменты цветов содержатся в двух третях всех красок для татуировок, и альтернативы им нет.

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На рынке красок для татуировок есть десятки тысяч оттенков. В их химический состав могут входить около 100 веществ. Среди них есть органические и неорганические пигменты, носители, загустители, растворители, стабилизаторы, консерванты, элементы для блеска и резкости рисунка и тому подобное.

Отмечается, что большинство из них было создано искусственно для других целей, а потому они могут навредить и коже, и здоровью в целом.

"Прежде всего пигменты краски попадают в близлежащие лимфатические узлы. Красная татуировка на плече означает, что близлежащие лимфатические узлы такие же красные. И так будет всю жизнь", - говорит Вольфганг Боймлер, сотрудник клиники дерматологии в Регенсбурге и эксперт по татуировкам.

По его словам, учеными уже доказано, что пигменты от цветных татуировок попадают в печень, а также, скорее всего, и в почки. Таким образом они "совершают путешествие по всему организму".

Напомним, футболистам национальной сборной Китая приказали больше не делать татуировок.

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