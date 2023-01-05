Компания "Эпицентр К" передала украинским медикам новую партию из десяти автомобилей скорой помощи с самым современным реанимационным оборудованием.

Реанимобили были приобретены в рамках благотворительной инициативы "спасаем жизнь", которая реализуется в сети торговых центров Эпицентр совместно с партнерами, поставщиками и покупателями. В целом, менее чем за полгода компания профинансировала и передала уже 40 авто для нужд медицины катастроф на сумму свыше 107,5 млн грн. Передача очередной партии машин состоялась на территории Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МИНЗДРАВА в Киеве. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил компанию "Эпицентр К" официальной благодарностью от министерства за весомые достижения в профессиональной деятельности.

"Я искренне благодарен всем, кто присоединился к инициативе "Спасаем жизнь" и продолжает ее поддерживать. Сейчас вклад каждого бесценен. Совместными усилиями государства, социально ответственного бизнеса и неравнодушных граждан мы усиливаем наш медицинский фронт и даем возможность медикам оказывать помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий страны-агрессора. Реанимобили, которые мы получили ранее, уже спасают жизни украинцев. Сегодня их станет еще на 10 больше, а значит больше станет и спасенных жизней", - сказал Виктор Ляшко.

Новые реанимобили получили медики Харьковской и Николаевской областей, а также Ровенской, Черниговской, Ивано-Франковской области и Закарпатья, Киевщины. Переданные автомобили оборудованы самой современной реанимационной аппаратурой, что позволяет медикам эффективно проводить реанимационные действия непосредственно в карете скорой.

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"Самым дорогим и ценным является жизнь человека. Поэтому мы стремимся помочь нашим медикам спасать украинцев. Наши автомобили поедут в прифронтовые территории, приграничные зоны и один из них предназначен для города Буча, который испытал большие страдания во время боев на Киевщине, но выстоял в ожесточенной борьбе. Недавно Эпицентр получил благодарность от Президента Украины и платформы United24 за поддержку страны в решающий момент. Мы и дальше будем работать и мужественно держать экономический фронт, приближая нас к долгожданной победе. И подтверждением этого станет восстановление в этом году в Буче нашего торгового центра, который был разрушен.. Верим, что он станет символом возрождения Буче, а наша компания будет символом восстановления Украины", - подчеркнула основательница и глава ООО "Эпицентр К" Галина Герега.

Несмотря на страшные потери город Буча продолжает возвращаться к жизни. А строительство нового торгового центра Эпицентр и усиление местной системы здравоохранения станут важными шагами в процессе возрождения города. Напомним, ранее компания профинансировала и закупила реанимобили для медиков Сумской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Житомирской и Волынской областей. Чтобы помочь им спасать еще больше жизней, Эпицентр продолжает благотворительную инициативу в сети торговых центров с целью закупки 55 новых авто.

Справка. Эпицентр - лидер украинского рынка ритейла с полностью отечественными инвестициями. По состоянию на декабрь 2022 года сеть компании объединяет 79 действующих торговых объектов под брендами Эпицентр и Новая линия в разных регионах страны. В результате боевых действий три ТЦ Эпицентр в Чернигове, Мариуполе и Буче были полностью уничтожены. Несмотря на существенные потери компания не только продолжает обеспечивать украинцев всеми необходимыми товарами, но и активно помогает стране.