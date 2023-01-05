Глава Минздрава Виктор Ляшко поблагодарил "Эпицентр К” за благотворительность

Реанимобили были приобретены в рамках благотворительной инициативы "спасаем жизнь", которая реализуется в сети торговых центров Эпицентр совместно с партнерами, поставщиками и покупателями. В целом, менее чем за полгода компания профинансировала и передала уже 40 авто для нужд медицины катастроф на сумму свыше 107,5 млн грн. Передача очередной партии машин состоялась на территории Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МИНЗДРАВА в Киеве. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил компанию "Эпицентр К" официальной благодарностью от министерства за весомые достижения в профессиональной деятельности.

"Я искренне благодарен всем, кто присоединился к инициативе "Спасаем жизнь" и продолжает ее поддерживать. Сейчас вклад каждого бесценен. Совместными усилиями государства, социально ответственного бизнеса и неравнодушных граждан мы усиливаем наш медицинский фронт и даем возможность медикам оказывать помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий страны-агрессора. Реанимобили, которые мы получили ранее, уже спасают жизни украинцев. Сегодня их станет еще на 10 больше, а значит больше станет и спасенных жизней", - сказал Виктор Ляшко.

Новые реанимобили получили медики Харьковской и Николаевской областей, а также Ровенской, Черниговской, Ивано-Франковской области и Закарпатья, Киевщины. Переданные автомобили оборудованы самой современной реанимационной аппаратурой, что позволяет медикам эффективно проводить реанимационные действия непосредственно в карете скорой. 

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Новые реанимобили получили медики ряда областей Украины

"Самым дорогим и ценным является жизнь человека. Поэтому мы стремимся помочь нашим медикам спасать украинцев. Наши автомобили поедут в прифронтовые территории, приграничные зоны и один из них предназначен для города Буча, который испытал большие страдания во время боев на Киевщине, но выстоял в ожесточенной борьбе. Недавно Эпицентр получил благодарность от Президента Украины и платформы United24 за поддержку страны в решающий момент. Мы и дальше будем работать и мужественно держать экономический фронт, приближая нас к долгожданной победе. И подтверждением этого станет восстановление в этом году в Буче нашего торгового центра, который был разрушен.. Верим, что он станет символом возрождения Буче, а наша компания будет символом восстановления Украины", - подчеркнула основательница и глава ООО "Эпицентр К" Галина Герега.

Несмотря на страшные потери город Буча продолжает возвращаться к жизни. А строительство нового торгового центра Эпицентр и усиление местной системы здравоохранения станут важными шагами в процессе возрождения города. Напомним, ранее компания профинансировала и закупила реанимобили для медиков Сумской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Житомирской и Волынской областей. Чтобы помочь им спасать еще больше жизней, Эпицентр продолжает благотворительную инициативу в сети торговых центров с целью закупки 55 новых авто.

Справка. Эпицентр - лидер украинского рынка ритейла с полностью отечественными инвестициями. По состоянию на декабрь 2022 года сеть компании объединяет 79 действующих торговых объектов под брендами Эпицентр и Новая линия в разных регионах страны. В результате боевых действий три ТЦ Эпицентр в Чернигове, Мариуполе и Буче были полностью уничтожены. Несмотря на существенные потери компания не только продолжает обеспечивать украинцев всеми необходимыми товарами, но и активно помогает стране.

Фото Эпицентр передал медикам реанимобили 05 января 2023
Фото Эпицентр передал медикам реанимобили 05 января 2023
Фото Эпицентр передал медикам реанимобили 05 января 2023
Фото Эпицентр передал медикам реанимобили 05 января 2023
Фото Эпицентр передал медикам реанимобили 05 января 2023