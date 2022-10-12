Летом медицинским учреждениям Украины было доставлено более 380 генераторов.

Отсутствие электропитания не повлияет на бесперебойную работу учреждений здравоохранения Украины.

Об этом заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Подготовка к осенне-зимнему периоду и к возможным кризисным ситуациям у нас началась заранее. Еще в течение летнего периода было доставлено более 380 генераторов для работы медицинских учреждений. Поэтому к этой ситуации заведения подготовлены, и отсутствие электропитания не повлияет на бесперебойную работу учреждений здравоохранения", - подчеркнула она.

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По словам Карчевич, сейчас Минздрав прорабатывает дополнительные потребности больниц в генераторах большей мощности.

Массированные удары по Украине

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы раздавались в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов.

Жителей Украины призвали с 17:00 до 22:00 снизить нагрузку на энергосистему, граждан просили в указанное время не пользоваться наиболее энергозатратными приборами: электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновыми печами, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками, утюгами и тому подобное. При необходимости эти приборы лучше использовать в обеденное время и ночью.

Благодаря экономии, в вечерние часы 10 октября жители Киева и Киевской области снизили потребление электроэнергии на 26,5% по сравнению с обычным осенним днем.

Компания "ДТЭК Киевские электросети" публикует график отключения света в столице на каждый день. Но отключение по графику будет применено только в случае, если у государственной энергокомпании "Укрэнерго" возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

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