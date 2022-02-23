Украинцам советуют проводить больше времени среди людей, слушать музыку, заниматься спортом и соблюдать информационную гигиену.

Информационное поле пока насыщено тревожными новостями, на которые невозможно не реагировать. Практический психолог Евгения Чернега дала советы, как мыслить трезво и сохранять спокойствие в критических ситуациях.

Их опубликовали в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Вместе с тем в сообщении "Психологической поддержки" в Телеграм-канале тоже отметили, что тревожность растет с каждым новым сообщением в мессенджере, а поддаться панике становится все легче.

"Чтобы вас успокоить и помочь справиться с негативными эмоциями, есть несколько советов", - говорится в сообщении.

Ранее, как писал УНИАН, эксперты посоветовали украинцам не читать все подряд новости, а доверять лишь достоверным источникам информации.

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