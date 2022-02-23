Как не сломаться на фоне тревожных новостей / фото playbuzz.com

Информационное поле пока насыщено тревожными новостями, на которые невозможно не реагировать. Практический психолог Евгения Чернега дала советы, как мыслить трезво и сохранять спокойствие в критических ситуациях. 

Их опубликовали в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

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Вместе с тем в сообщении "Психологической поддержки" в Телеграм-канале тоже отметили, что тревожность растет с каждым новым сообщением в мессенджере, а поддаться панике становится все легче.

"Чтобы вас успокоить и помочь справиться с негативными эмоциями, есть несколько советов", - говорится в сообщении.

Фото Как побороть тревогу 23 февраля 2022
Фото Как побороть тревогу 23 февраля 2022
Фото Как побороть тревогу 23 февраля 2022
Фото Как побороть тревогу 23 февраля 2022
Фото Как побороть тревогу 23 февраля 2022
Фото Как побороть тревогу 23 февраля 2022
Фото Как побороть тревогу 23 февраля 2022
Фото Как побороть тревогу 23 февраля 2022

Ранее, как писал УНИАН, эксперты посоветовали украинцам не читать все подряд новости, а доверять лишь достоверным источникам информации.

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