Бывшие сотрудники Всемирной организации здравоохранения Рут Бонита Биглхол и Роберт Биглхол заявили, что современная стратегия ВОЗ по борьбе с курением работает медленно и должна быть изменена в контексте применения электронных сигарет в качестве альтернативы курению.

Об этом говорится в их интервью изданию Health-UA.

"Инновационные технологии доставки никотина продемонстрировали свой потенциал как средства, помогающие бросить курить; также они были рекомендованы министерствами здравоохранения Великобритании и Новой Зеландии. Итак, удивляет то, что Рамочная конвенция о борьбе с табаком и ВОЗ ставят на одну ступень с табачными изделиями инновационные устройства для доставки никотина, а также другие альтернативы, которые не содержат табака", - отмечают эксперты.

Согласно данным Организации, в мире продолжают курить около 1,3 млрд человек, что составляет 22,3% всего населения планеты. За период с 2015 по 2020 год количество курильщиков уменьшилось всего на 1,6%.

Роберт Биглхол считает, что нынешняя стратегия ВОЗ должна предусматривать переход на альтернативные и более безопасные для здоровья способы доставки никотина. В качестве примера он приводит системы нагрева табака и электронные сигареты.

В целом эксперты раскритиковали попытки тотального ограничения доступа к альтернативной никотиновой продукции в некоторых странах. Также они призвали к сбалансированному подходу в их налогообложении и регулировании.

Как известно, этот подход уже имплементируют в собственную политику ряд стран. Например, представители британской Службы общественного здоровья считают, что электронные системы доставки никотина-на 95% менее вредны по сравнению с обычными сигаретами, а следовательно, дают возможность курильщику заменить более вредные сигареты на продукты со значительно меньшим вредом.

Также опрошенные эксперты предлагают учитывать обоснованные беспокойства по поводу рисков этой продукции для молодежи, которая не курит вообще, с потенциальными позитивом от прекращения курения среди взрослых.