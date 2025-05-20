Экономист объяснил, почему маркетинг в фармотрасли - это не 'зло'

Резкое вмешательство в систему маркетинговых взаимоотношений между производителями лекарств и аптечными сетями может обернуться ростом цен на препараты и снижением уровня предоставления услуг для потребителей. Такой вывод сделал международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук в авторской колонке для УНН, проанализировав природу маркетинговых платежей.

По словам эксперта, на фармацевтическом рынке раздувается спор между производителями лекарственных средств и аптечными сетями в вопросе существенного снижения цен на основные препараты.

"Опять же, не буду пересказывать преамбулу конфликта, если коротко - существуют так называемые маркетинговые платежи, которые производители медицинских препаратов выплачивают аптечным сетям за качественную представленность их препаратов на полках аптек и эффективность продаж. Большинство производителей считают эти платежи необходимым злом и делают все для того, чтобы их запретить на государственном уровне, а аптечные сети отстаивают их необходимость", - объясняет Гарбарук.

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Как отметил экономист, эти платежи позволяют аптекам развиваться, быть экономически состоятельными и делать услуги по предоставлению полного комплекса услуг доступными для каждого гражданина Украины в тот момент, когда они ему необходимы.

"Внесение дисбаланса во взаимоотношениях между производителями фармпрепаратов и аптечных сетей на 100% завершится подорожанием препаратов и существенным ухудшением уровня предоставления услуг для конечного потребителя", - подчеркнул он.

Эксперт подчеркнул, что подобная модель маркетингового сотрудничества широко применяется в FMCG-секторе (продуктовая группа) - и там она является нормальной частью рынка.

"Оценивая реальную ситуацию изнутри розничного сетевого бизнеса, я понимал, что именно за счет таких платежей, которые касались товаров с высокой маржинальностью со стороны производителя, и появляется возможность: компенсировать потерю наценки на социальных товарах, составляющих основу потребительской корзины покупателей - особенно социально незащищенного слоя населения, включая пенсионеров; реализовать программы ценовых акций на основные продуктовые группы; улучшать уровень предоставления услуг для покупателей на самих торговых локациях, обновлять холодиль

Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине запрещено заключать маркетинговые договоры между производителями лекарств и аптеками. Это решение, по замыслу, должно было привести к снижению цен на препараты, но на практике этого не произошло. Сейчас в Минздраве обсуждают проект постановления о разрешении заключать маркетинговые соглашения, но с ограничением.