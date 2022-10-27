Врачи признаются, что ждали снижения количества желающих сделать искусственное оплодотворение, но произошло наоборот.

В Украине регистрируют спад рождаемости. Так, за время войны, по данным электронной системы здоровья, забеременели более 69 тысяч женщин, тогда как в прошлом году было более 146 тысяч - вдвое больше за такой период.

В то же время клиники искусственного оплодотворения говорят о росте числа тех, кто приходит за ребенком к ним и предлагают бесплатные эко-программы для военных, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас каждая пятая пара в Украине не может забеременеть самостоятельно. Теперь лечить бесплодие можно бесплатно, одну попытку ЭКО дарит государство. Работают на выбор три центра репрудоктологии - в Киеве, в Харькове и в Ивано-Франковске. Однако на государственное ЭКО приходят лишь 200 пар, потому что их очень мало направляют из регионов.

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Врачи признаются, что ждали снижения количества желающих сделать искусственное оплодотворение, но произошло наоборот. Сейчас, говорят медики, многие пары решаются на такой шаг.

Сокращение количества населения Украины

По состоянию на 1 января 2022 года в Украине проживало 34,5 млн граждан, а на конец августа – 27,8 млн, говорилось в пояснительной записке к проекту государственного бюджета на 2023 год. То есть за полгода большой войны численность населения Украины уменьшилась на 6,7 млн.

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