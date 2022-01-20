Предприятия Группы Метинвест передавали украинским больницам кислород.

C начала пандемии коронавируса COVID-19 предприятия Группы Метинвест бесплатно помогают украинским больницам – обеспечивают их кислородом, который необходим для лечения некоторых больных.

В частности, на протяжении 2021 года мариупольские меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь", которые входят в Группу Метинвест, для спасения жизни пациентов передали медикам 259 тысяч кубометров газообразного и 1 865 тонн жидкого кислорода.

Меткомбинат им. Ильича Группы Метинвест на протяжении многих лет сотрудничает с медучреждениями Мариуполя и выполняет заявки на поставку кислорода. В 2021-м количество потребления кислорода возросло, поскольку увеличилось число больных COVID-19, которые в нем нуждались во время стационарного лечения.

В связи с увеличением числа больных коронавирусом расширилась и география поставок кислорода.

На протяжении прошлого года меткомбинат им. Ильича передал больницам Мариуполя и других населенных пунктов 259 тысяч кубометров газообразного и 1 302 тонны жидкого кислорода. В частности, 221 тонна жидкого кислорода была распределена между больницами Покровска, Скадовска и Николаева.

"Меткомбинат имени Ильича продолжает выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению больниц кислородом. Это постоянная и безвозмездная помощь системе здравоохранения, а самое главное – тысячи спасенных жизней", – отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината им. Ильича Группы Метинвест Елена Кондалова.

Осенью 2021 года, когда началась четвертая волна коронавируса, предприятия Группы Метинвест вместе с Министерством здравоохранения Украины организовали доставку кислорода по городам Украины.

В октябре меткомбинат "Азовсталь" приступил к отгрузке жидкого кислорода медучреждениям страны. В 2021 году предприятие передало 563 тонны жидкого кислорода больницам Мариуполя, Авдеевки, Лимана, Покровска, Волновахи, Константиновки, Киева, Ивано-Франковска, Сум, Винницы, Мирнограда и Чернигова.

"На сегодняшний день никто не может точно спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдет на спад и мы сможем вернуться к прежнему ритму жизни. Но Группа Метинвест может гарантировать, что продолжит выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению больниц жизненно необходимым для выздоровления пациентов кислородом, пока в этом будет потребность", – подчеркнул директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Иван Голтвенко.

Напомним, на протяжении 2020 года меткомбинат им. Ильича Группы Метинвест передал медикам более 200 тысяч кубометров кислорода.