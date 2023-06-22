Дневной сон может отсрочить старение мозга на 6,5 лет.

Дневной сон в современном обществе часто подвергается осуждению, но, как оказалось, он очень полезен для здоровья, так как помогает отсрочить старение мозга.

Как сообщает Bild, учёные Университетского колледжа Лондона, проанализировав данные более 35 тысяч человек в возрасте 40-69 лет, пришли к удивительным выводам.

"Наши результаты показывают, что короткий дневной сон может помочь сохранить здоровье мозга по мере старения", — говорит автор исследования Виктория Гарфилд.

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Как отмечается в исследовании, с 35 лет человеческий мозг начинает сокращаться на 0,2–0,5% в год, а с 60 лет этот процесс еще ускоряется. Это приводит к провалам в памяти, когнитивным нарушениям и слабоумию. В то же время, регулярный сон в течение дня может предотвратить такие ужасные последствия. Так, исследователи установили, что у людей, которые спят днем, размер мозга был на 15,8 кубических сантиметра больше, чем у тех, кто не спит. Таким образом, чем выше вероятность вздремнуть, тем больше и, следовательно, моложе мозг

Согласно исследованиям, даже 5-15 минут сна днём положительно влияют на бдительность и умственную работоспособность человека. Эффект проявляется сразу и длится до трех часов. Самое благоприятное время для сна – после обеда.

Другие советы насчет сна

Ранее сообщалось, что британские ученые определили оптимальное время сна, чтобы не иметь проблем с сердцем - это 7-9 часов в сутки. При этом ложиться спать нужно с 22:00 до 23:00.

Также ранее мы рассказывали, что, по советам врачей, если вы спите днем, то сон не должен быть слишком длинным, просыпаться лучше не позже, чем за 4 часа до вечернего сна, а засыпать - минимум через 5-6 часов после пробуждения утром

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