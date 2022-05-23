Диета при диарее / фото ua.depositphotos.com

Диарея - очень неприятное заболевание, которое угрожает людям в любом возрасте. У диареи может быть несколько десятков причин, и установить конкретную очень трудно. УНИАН расскажет, когда при этом заболевании стоит обращаться к врачу, а когда заболевание можно лечить самостоятельно с помощью специальной диеты.

Когда обращаться к врачу при диарее

Обращаться к гастроэнтерологу нужно в следующих случаях:

  • если диарея не проходит в течение 3-4 дней;
  • если в испражнениях есть следы слизи, крови, непереваренной пищи;
  • если у больного есть сильная лихорадка;
  • если диарея наблюдается у ребенка - обращаться к врачу нужно в любом случае.

Диета при диарее

Лечение диареи обязательно сопровождается правильным питанием и обильным питьем. Некоторые продукты могут усугубить течение болезни. При диарее нельзя есть и пить:

  • газированные и сладкие напитки;
  • кофе и алкоголь;
  • слишком горячая или холодная пища;
  • острые, жирные, жареные блюда;
  • молочные продукты;
  • орехи и бобовые;
  • черный хлеб;
  • цитрусовые;
  • огурцы, квашеную капусту, редис, груши, сливы, виноград;
  • супы на мясном и рыбном бульоне.

Справиться с расстройством кишечника помогут легкоусвояемые продукты, богатые пектином и протеином. Диета при диарее может включать фруктовые пюре и бананы, несладкие свежевыжатые фруктовые соки, овощные супы, картошку, вареные яйца, вареные или приготовленные на пару овощи.

Питание при диарее также допускает вареные нежирные виды мяса, овсянку и белый рис. Больным диареей нужно пить как можно больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.

Как лечить диарею

Если диарею лечат дома, то больному важно обеспечить покой, правильную диету и обильное питье. Можно пить воду с растворимыми электролитами. При диарее принимают сорбенты (Энтеросгель, Смекта, Атоксил и др.), белый и черный уголь, а также противодиарейные средства (Лоперамид или Имодиум). 

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