Диарея - очень неприятное заболевание, которое угрожает людям в любом возрасте. У диареи может быть несколько десятков причин, и установить конкретную очень трудно. УНИАН расскажет, когда при этом заболевании стоит обращаться к врачу, а когда заболевание можно лечить самостоятельно с помощью специальной диеты.
Когда обращаться к врачу при диарее
Обращаться к гастроэнтерологу нужно в следующих случаях:
- если диарея не проходит в течение 3-4 дней;
- если в испражнениях есть следы слизи, крови, непереваренной пищи;
- если у больного есть сильная лихорадка;
- если диарея наблюдается у ребенка - обращаться к врачу нужно в любом случае.
Диета при диарее
Лечение диареи обязательно сопровождается правильным питанием и обильным питьем. Некоторые продукты могут усугубить течение болезни. При диарее нельзя есть и пить:
- газированные и сладкие напитки;
- кофе и алкоголь;
- слишком горячая или холодная пища;
- острые, жирные, жареные блюда;
- молочные продукты;
- орехи и бобовые;
- черный хлеб;
- цитрусовые;
- огурцы, квашеную капусту, редис, груши, сливы, виноград;
- супы на мясном и рыбном бульоне.
Справиться с расстройством кишечника помогут легкоусвояемые продукты, богатые пектином и протеином. Диета при диарее может включать фруктовые пюре и бананы, несладкие свежевыжатые фруктовые соки, овощные супы, картошку, вареные яйца, вареные или приготовленные на пару овощи.
Питание при диарее также допускает вареные нежирные виды мяса, овсянку и белый рис. Больным диареей нужно пить как можно больше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.
Как лечить диарею
Если диарею лечат дома, то больному важно обеспечить покой, правильную диету и обильное питье. Можно пить воду с растворимыми электролитами. При диарее принимают сорбенты (Энтеросгель, Смекта, Атоксил и др.), белый и черный уголь, а также противодиарейные средства (Лоперамид или Имодиум).