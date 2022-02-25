Новорожденных детей из отделения интенсивной терапии детской больницы в Днепре переместили в импровизированное бомбоубежище на нижнем уровне здания.
Об этом сообщает The New York Times в Instagram.
Днепр стал объектом ракетных ударов после вторжения в Украину войск Российской Федерации.
Около десятка младенцев, за которыми ухаживали в отделении для новорожденных, были поспешно перемещены в помещение, которое, казалось, было хранилищем в подвале больницы.
На видео видно, как медсестры ухаживают за младенцами: некоторые из них держат их на руках, прижимают, а некоторые даже улыбаются.
Медики использовали надувные мешки, чтобы давать детям кислород.
Младенцев, которым на вид от нескольких часов до нескольких дней, завернули в одеяла разных цветов и уложили на импровизированные кровати. Все детки вели себя как нельзя лучше, никто не плакал.
"Это отделение реанимации. В бомбоубежище. Можешь ли ты представить?"- об этом The New York Times сообщил заведующий отделением новорожденных Днепропетровской областной детской клинической больницы Денис Сурков.
"Это наша реальность", - подчеркнул медик.
"Мы нервничали, очень растерялись", – сказал врач.