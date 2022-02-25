Днепр стал объектом ракетных ударов после вторжения в Украину войск Российской Федерации.

Новорожденных детей из отделения интенсивной терапии детской больницы в Днепре переместили в импровизированное бомбоубежище на нижнем уровне здания.

Об этом сообщает The New York Times в Instagram.

Днепр стал объектом ракетных ударов после вторжения в Украину войск Российской Федерации.

Около десятка младенцев, за которыми ухаживали в отделении для новорожденных, были поспешно перемещены в помещение, которое, казалось, было хранилищем в подвале больницы.

На видео видно, как медсестры ухаживают за младенцами: некоторые из них держат их на руках, прижимают, а некоторые даже улыбаются.

Медики использовали надувные мешки, чтобы давать детям кислород.

Младенцев, которым на вид от нескольких часов до нескольких дней, завернули в одеяла разных цветов и уложили на импровизированные кровати. Все детки вели себя как нельзя лучше, никто не плакал.

"Это отделение реанимации. В бомбоубежище. Можешь ли ты представить?"- об этом The New York Times сообщил заведующий отделением новорожденных Днепропетровской областной детской клинической больницы Денис Сурков.

"Это наша реальность", - подчеркнул медик.

"Мы нервничали, очень растерялись", – сказал врач.

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