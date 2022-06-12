За медицинской помощью всего обратились 23 человека.

Десять пострадавших от ракетного удара в Черткове до сих пор находятся в больницах.

Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.

"Часть людей, после оказания необходимой помощи, вернулись в свои дома. Всего за медицинской помощью обратились 23 человека: как гражданские, так и военные", - отметил он.

Все пострадавшие получили повреждения легкой и средней степени тяжести.

"Среди пострадавших - девочка 12 лет из Харькова. Ее семья после начала полномасштабного вторжения переехала в Тернопольскую область", - констатировал глава ОВА.

Источник: https://t.me/ternopilskaODA/1208

Как сообщал УНИАН, 11 июня в 21.46 Россия осуществила ракетную атаку по Чертковскому району Тернопольской области. Предварительно, все ракеты вылетели из акватории Черного моря.

Разрушена часть военного объекта, а также четыре пятиэтажных дома, где находились гражданские жители. Ранены 22 человека, которых госпитализировали, среди них - 12-летний ребенок.

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