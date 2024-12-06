По мнению Охрименко, одна из ключевых "новаций" поправок - ограничение маркетинга в аптеках, приведет к фактической монополии производителей лекарств, а затем ко всем негативным последствиям, которые он вызывает.

Аптекам в маленьких и прифронтовых городах грозит закрытие в случае принятия некоторых поправок к законопроекту №11493, - утверждает экономист Александр Охрименко, пишет OBOZ.UA.

По первоочередной задумке этот законопроект должен упростить регистрацию лекарств для государственных закупок, что необходимо, но, по мнению Охрименко, попытки закрепить в нем квотирование оптовых поставок лекарств, запрет или существенное сокращение расходов на продвижение лекарств - аптечный маркетинг, делают его опасным для потребителей.

"Все это делается под лозунгом уменьшения цен. На самом деле приведет к катастрофе: закрытию аптек в селах и небольших городах, особенно, в прифронтовых районах, а также исчезновению из аптек высококачественных импортных лекарств, которые заменят какие-то суррогаты", - утверждает экономист.

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По его мнению, одна из ключевых "новаций" поправок - ограничение маркетинга в аптеках, приведет к фактической монополии производителей лекарств, а затем ко всем негативным последствиям, которые он вызывает.

"Маркетинг в аптечной сфере, объясняет Охрименко - это деньги (снижение цены), которые получает аптека или аптечная сеть от производителя препарата на его рекламирование. Средства от маркетинга составляют в бюджете аптек 10% и даже больше. А эти бюджеты и так крайне перегружены - аренда, коммуналка, генераторы и так далее. Лишить маркетинга, и маленькие аптеки уйдут в минус и начнут закрываться. А в больших исчезнут эффективные импортные лекарства. Потому что маркетинговые средства позволяют аптекам уменьшать розничные цены на качественные дорогие препараты. Без этого их не будут покупать, соответственно, аптеки прекратят их предлагать."

От таких "новаций" в восторге крупные украинские фармпроизводители. "Потому что они и сейчас формируют цену на лекарства на 70-80% и ежегодно поднимают свою отпускную цену почти вдвое. А тут депутаты вместо ограничений хотят любезно сэкономить производителям расходы на маркетинг!", - объясняет эксперт.

Маркетинг в фармотрасли никуда не денется, потому что он критически необходим, - считает Охрименко. "Просто деньги на него от недобросовестных производителей в аптеки пойдут кэшем или другим теневым путем. Поэтому такая "радикальная реформа" приведет к созданию крупными фармпроизводителями полностью подконтрольных аптечный сетей, при этом государство не получит налогов!".

Охрименко убежден, что это "кондовый монополизм". Следствием которого является гарантированный рост цен, падение качества и "печальная судьба больных, раненых и всех тех, кто и так пострадал от войны".

Вместе с тем, эксперт обращает внимание на странные действия главы комитета Рады по здравоохранению Михаила Радуцкого, который на недавнем аптекарском саммите Украины обещал по всем решениям советоваться со специалистами, не спешить и избегать непродуманных шагов, чтобы не наделать беды. "А тут вдруг такие планы в пользу крупных производителей медпрепаратов...", - недоумевает эксперт и задается вопросом: "Интересно, это не потому, что руководство профильного комитета, как поговаривают, весьма благосклонно к одному из лидеров отечественного производства лекарств? Того, кого в фармсообществе называют "зеленым" (не путать с брендовым цветом "Слуги народа")?".