В случае одобрения законопроекта через шесть месяцев после его принятия украинцы смогут покупать каннабис по медицинскому рецепту.

Парламент может в начале ноября принять закон о легализации каннабиса.

Об этом Bloomberg рассказал председатель комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий. По словам двух других неназванных депутатов, сессия назначена на начало ноября. Точное расписание парламентских заседаний не разглашается из соображений безопасности.

В обществе продолжаются дискуссии о необходимости легализовать каннабис: 37% против и 35% - за. Также внутри Верховной Рады нет полного консенсуса: фракция "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко выступила против данного законопроекта и призвала провести референдум.

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Депутат комитета по вопросам здравоохранения Ольга Стефанишина отметила, что законопроект "особенно важен сейчас, когда наша страна находится в активной фазе войны, чтобы снять боль от боевых ранений и улучшить психологическое состояние во время, когда многие украинцы стрессуют".

Легализация медицинского каннабиса в Украине

В июле парламент в первом чтении поддержал правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса. За его принятие проголосовало 268 народных избранников. Законопроект предусматривает разрешение на использование в медицинских целях препаратов, которые были изготовлены из медицинского каннабиса.

По словам одной из авторов законопроекта, нардепа Ольги Стефанишиной, наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу медицинского каннабиса будет аналогичным наказанию за сбыт наркотиков.

По ее словам, сейчас в Украине по меньшей мере 6 миллионов человек с психическими травмами и расстройствами нуждаются в лечении каннабисом. Прежде всего речь идет о раненых военнослужащих.

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