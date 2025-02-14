С июля все аптеки будут обязаны заключить договор с НСЗУ и отпускать препараты по программе "Доступные лекарства".

Уже с 1 марта украинские производители на 30% снизят отпускные цены на 100 наиболее популярных лекарств.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, правительство сегодня одобряет и другие меры для удешевления лекарств. Прежде всего, запускает ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции.

Среди таких мер - ограничение максимальной торговой наценки для аптек - не более 35% для безрецептурных препаратов и регрессивная шкала для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

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Также Шмыгаль анонсировал усиление контроля за наличием лекарственных средств в больницах - по его словам, пациенты должны получать их бесплатно:

"В рамках инициативы "Зимняя поддержка" рекордно расширена программа "Доступные лекарства". Для этого в бюджете заложено более 6 млрд грн. С июля 2025 года все аптеки будут обязаны заключить договор с НСЗУ и будут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства".

Снижение цен на лекарства

Напомним, ранее президент ввел в действие решение СНБО, согласно которому с 1 марта 2025 года планируется уменьшить цены на 30% на наиболее востребованные основные лекарственные препараты. Правительство, производители и аптечные сети должны определить перечень из 100 препаратов.

Кроме того, предусматривается установление предельных снабженческо-сбытовых надбавок не выше 10% к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства, а также предельных торговых надбавок не выше 35% к закупочным ценам на безрецептурные препараты.

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