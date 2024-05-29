Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности на Земле.

Апельсиновая кожура может быть ключом к улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, показали новые исследования Университета Флориды.

Ученая Ю Ван и ее команда исследовали потенциал экстракта апельсиновой кожуры, богатой полезными фитохимическими веществами, для снижения выработки вредных химических веществ, пшет Medical Xpress.

Результаты исследования показали, что экстракт апельсиновой кожуры эффективно подавляет выработку вредных веществ. Исследователи также обнаружили в экстракте соединение под названием ферулоилпутресцин, которое также значительно ингибирует фермент, ответственный за выработку вредных химвеществ.

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"Это новое открытие, которое подчеркивает ранее непризнанный потенциал ферулоилпутресцина для здоровья в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний", - прокомментировала Ван.

"Эти результаты показывают, что апельсиновая кожура, которую выбрасывают как отходы в цитрусовой промышленности, могут быть переработаны в ценные ингредиенты, способствующие укреплению здоровья, такие как диетические добавки или пищевые ингредиенты", - объяснила Ван.

"Наши исследования открывают путь к разработке функциональных продуктов питания, обогащенных этими биологически активными соединениями, обеспечивая новые терапевтические стратегии для здоровья сердца", - подытожила ученая.

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Диетологи утверждают, что ежедневное употребление апельсинов обеспечивает поступление в организм витасина С, укрепляя иммунную систему. Также апельсины приносят пользу коже, ведь значительная доза витамина С в апельсине способствует выработке коллагена. Апельсины также содержат антиоксиданты, клетчатку и различные витамины и минералы, которые способствуют общему здоровью и помогают в профилактике хронических заболеваний.

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