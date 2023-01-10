Что съесть от изжоги, чтобы быстро стало лучше - расскажет УНИАН.

Чувство сильного жжения в горле и в пищеводе называется изжогой. Возникает этот недуг из-за попадания соляной кислоты в пищевод. Если изжога мучает вас часто - стоит обратиться к гастроэнтерологу. Плохое самочувствие при изжоге можно облегчить самостоятельно, если употреблять определенные продукты.

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Каша на воде

Жидковатая каша на воде обволакивает слизистые и успокаивает их, устраняя изжогу. При изжоге обычно варят овсяную или перловую кашу. В блюдо нельзя добавлять специи и молочные продукты.

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Бананы

Если изжога не вызвана хроническим заболеванием и возникает редко, то банан облегчит самочувствие. Антациды и крахмал в составе бананов нейтрализуют действие кислоты, к тому же эти фрукты не кислые.

Овощной суп

При изжоге не рекомендуется есть сырые овощи, но допустимо съест легкий овощной супчик. Желательно не добавлять в суп кислые овощи, такие как помидоры и лук, но можно сварить суп из картошки, моркови, гороха, стручковой фасоли и кабачков.

Шиповник

Чай из шиповника прекрасно борется с изжогой и снижает кислотность среды в пищеводе. Чай не должен быть очень крепким и добавлять в напиток сахар не стоит.

Нежирное мясо

Если хочется чего-то мясного при изжоге - можно съесть немного отварного куриного филе без жира. На гарнир можно подать кашу на воде или отварной картофель.

Нежирная рыба

Нежирные сорта рыбы разрешены при изжоге. При этом рыбу нельзя жарить, но можно приготовить на пару или запечь. К нежирной рыбе относятся судак, морской окунь, щука, кефаль, минтай, вобла, хек, лещ.

Обезжиренные молочные продукты

Если очень хочется молочных продуктов, то допустимо съесть немного обезжиренного творога при изжоге, или выпить стакан нежирного кефира. Молочные продукты при изжоге нельзя употреблять на пустой желудок и перед сном.

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