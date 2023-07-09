Эти продукты могут вызывать обезвоживание и перегрев, поэтому в знойную погоду их лучше не есть.

Многие люди замечают, что с наступлением жары им меньше хочется есть, а также хочется больше овощей и фруктов. Это реакция тела на погодные изменения. Чтобы не перегреваться, организм снижает аппетит. Если же с наступлением лета не менять режим питания и продолжать наедаться, то рискуете получить обезвоживание. Мы рассказали, что нельзя есть в жару, чтобы всегда хорошо себя чувствовать.

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Острая пища

В острой пище содержится вещество капсаицин, которое повышает температуру тела и вызывает прилив жара. В жаркую погоду это может привести к перегреву.

Алкоголь

Спиртные напитки обладают сильным мочегонным эффектом, что нежелательно в жару, когда наоборот рекомендуется больше пить. В жаркую погоду усиливается токсическое действе алкоголя.

Мочегонные продукты

Помимо алкоголя в знойную погоду также нельзя в больших количествах есть продукты с мочегонными свойствами: это свежие ягоды и фрукты, спаржа, фенхель, сельдерей, газированные напитки. Они выводят из организма очень нужную в жару воду.

Мясо

В жаркую погоду организму трудно переваривать белок. Во время переваривания белка выделяется много тепла, из-за чего повышается температура тела и человеку становится ещё жарче.

Мороженое и ледяные напитки

В жаркие дни мороженое и холодные напитки дают приятное чувство прохлады, но этот эффект кратковременный. На холодный напиток организм реагирует быстрым поднятием температуры, из-за чего мы буквально нагреваемся изнутри. Врачи рекомендуют ненадолго оставить напиток или мороженое при комнатной температуре перед употреблением.

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