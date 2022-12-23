УНИАН рассказал, как что нельзя делать в мороз, чтобы не "заработать" переохлаждение.

С наступлением холодов и частыми перебоями с отоплением вопрос "как не замерзнуть зимой" становится вопросом выживания. Но не все методов согревания эффективны и безопасны. Некоторые популярные способы согреться лишь создают иллюзию тепла, а на самом деле могут привести к переохлаждению. О некоторых таких опасных методах предупредило МОЗ Украины.

Видео дня

Алкоголь

Врачи предупреждают, что пытаться греться алкогольными напитками - это очень плохая идея. Алкоголь создает иллюзию тепла, но это - обман. Под действием алкоголя сосуды быстро расширяются, а тело отдает тепло в атмосферу. Выпивший человек чувствует себя тепло и даже может начаться раздеваться, но его тело быстро охлаждается, что может привести к переохлаждению и даже к смерти.

Сигареты

Курить на улице в мороз также не следует. Никотин замедляет кровообращение в ногах и руках, из-за чего конечности быстро теряют тепло.

Растирание снегом

Растирать руки снегом для разогревания - плохая идея. Холодный снег щиплет кожу и создает иллюзию тепла, но на самом деле он забирает тепло у тела и сильнее охлаждает его.

Горячая ванна или душ

Не стоит принимать горячую ванну или душ сразу после того, как пришли домой. Такой резкий перепад температур может всерьез навредить сердцу. Сначала немного согрейтесь при комнатной температуре. Точно также не стоит выходить на улицу зимой сразу после горячей ванны.

Шарф на лице

Будьте осторожны, когда носите шарф зимой. Из-за холодного дыхания влага может конденсироваться на ткани, а под действием мороза мокрая ткань покрывается ледяной корочкой. В таком случае шарф лучше снять, иначе рискуете обморозить лицо.

Тесная обувь и одежда

Надеть две пары носков и несколько теплых свитеров, чтобы согреться - не лучшая идея. В тесной одежде сосуды на теле пережимаются, из-за чего тело мерзнет лишь сильнее. Ранее УНИАН объяснял, как тепло одеться в мороз.

Бег

Стоять на месте зимой не стоит - физическая активность хорошо согревает. Но и бегать на морозе тоже не нужно. При беге организм потеет, одежда становится мокрой, а значит и сильнее промерзает.

Вас также могут заинтересовать новости: