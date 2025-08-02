Популярные препараты для похудения, такие как Ozempic и Wegovy, могут вызвать потерю мышц, выпадение волос и преждевременное старение лица.

Популярный препарат для похудения Оземпик (Ozempic), который стал медиафеноменом последних лет, снова в центре внимания - на этот раз из-за серьезных побочных эффектов, о которых все больше сообщают пользователи. Хотя некоторые считают его потенциальным спасением от набора веса в период менопаузы, эксперты предупреждают: не все так просто, пишет Vogue.

Одним из самых обсуждаемых побочных эффектов стало так называемое "лицо Оземпика" - термин, описывающий утраченную эластичность кожи, осунувшийся, увядший вид лица после стремительного похудения.

"Представьте себе изюм, а не виноград", - так описала эффект нью-йоркский пластический хирург Дженнифер Левин.

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Но это еще не все. Все чаще появляются сообщения о выпадении волос и потере мышечной массы, особенно среди тех, кто принимает не только Ozempic, но и другие GLP-1 препараты - Wegovy, Mounjaro, Rybelsus, Zepbound.

Почему это происходит?

Специалисты отмечают: в большинстве случаев это не прямые побочные эффекты самих препаратов, а последствия быстрой потери веса, стресса для организма и дефицита питательных веществ. Дерматолог Мариса Гаршик объясняет, что телогеновое выпадение волос - распространенная реакция организма на изменения: оно может начаться через несколько месяцев после начала приема GLP-1.

Что касается потери мышечной массы, то это обычная проблема при любом стремительном похудении - независимо от того, какой метод достигнут: диета, спорт, хирургия или медикаментозная терапия. По словам доктора Холли Лофтон из NYU Langone Health, от 25 до 30% всей потери веса может приходиться именно на мышечную ткань, если не принять меры.

"Эти лекарства могут быть очень эффективными, но пациенты должны знать, что похудение должно происходить правильно - сохранение мышц не менее важно, чем снижение жира", - заключает доктор Лофтон.

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