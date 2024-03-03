Узнайте, так ли полезен пп завтрак и какую пищу нужно употреблять утром на самом деле.

Считается, что завтрак - главная пища дня, его нужно съесть самостоятельно в отличие от ужина, который лучше "отдать бедному". Не всегда "вкусный завтрак" и "полезный завтрак" - это разные блюда, поэтому узнайте, чем лучше питаться с утра на самом деле.

Что приготовить на завтрак быстро и полезно - мнение диетолога

По словам диетолога Натальи Сусловой, главный принцип здорового завтрака - это сбалансированное питание. Еда должна включать в себя полезные белки, жиры и углеводы, чтобы насытить организм энергией на весь день:

Примером хорошего жира может быть яйца. Завтрак из яиц, гречки, сухофруктов или, например, домашнего сыра с сезонными ягодами, кусочка рыбы или мяса, кусочка цельнозернового хлеба, квашеных овощей, например. Сейчас сезон замечательных квашеных овощей, которые также должны входить в рацион, ведь они формируют здоровье кишечника.

Она также объяснила, что полезный завтрак должен быть насыщенным. Если вы привыкли есть утром овсянку - не беда. Но к ней нужно что-то добавить. Это может быть сливочное масло, семена льна, орешки или сухофрукты:

Вы можете себе сделать на цельнозерновом тосте кусочек авокадо и добавить туда какой-нибудь домашний паштет. Это могут быть сырники с ягодным соусом - просто их перемолоть, или с домашней сметаной или греческим йогуртом.

Есть и другие полезные варианты того, что лучше есть на завтрак. Например, рис с овощами, запеченным мясом или рыбой и квашеной капустой. Или семена льна - их надо измельчить, залить водой, добавить сухофрукты или ягоды.

"Выбрасывайте из головы, что что-то с чем-то не сочетается - нет такого. Когда человек что-то ест, у него вырабатываются ферменты, которые переваривают и белки, и жиры, и углеводы. Организму безразлично раздельное питание. Главное, чтобы человек наелся, это не может быть "один монопродукт и все".

Что есть на завтрак категорически нельзя - список

По словам специалиста, с утра нельзя завтракать теми продуктами, которые не дают энергию. Худший вариант - это отсутствие завтрака или попытка заменить его водой.

"Энергию не дают пустые продукты, или они дают временную энергию. Если съесть какой-то фитнес-батончик или энергетический батончик, то он поднимет уровень глюкозы. У человека на час появляется энергия, а потом он резко исчезает. Почему? Потому что нет полноценного приема пищи. Потому что инсулин - это гормон, который формирует чувство голода.

Он то растет быстро, то так же падает вниз. Человеку становится хуже, он чувствует усталость, головную боль и что делает? Тянется к шоколаду, выпечке, сладким напиткам. Инсулин снова резко растет и резко падает. И это не о здоровье. Рано или поздно это может привести к сахарному диабету", - заключает эксперт.

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